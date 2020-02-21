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Для получения разрешения на временное проживание в Абхазии нужно инвестировать 10 000 000 рублей
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14:05, 26 Февраля 2020
Соответствующее Постановление принято на заседании Кабмина РА.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА утвержден размер инвестиций, предоставляющих иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в Республике Абхазия.
Как пояснил и.о. руководителя аппарата Кабмина РА Давид Сангулия: «Закон вступил в силу в апреле 2016 года, но проект Постановления Кабмина удалось согласовать только в этом году. Нормативный акт предполагает установить для иностранных граждан размер инвестиций в сумме не менее 10 миллионов рублей. В таком количестве инвестиции дают право иностранному гражданину претендовать на получение разрешения на временное проживание, сроком до 4 лет. Настоящий проект, в первую очередь, направлен на обеспечение условий по привлечению частных иностранных капиталов в Республику Абхазия». При этом в Постановлении определяется, что в суммарном объеме инвестиций учитываются любые инвестиции на территории Республики Абхазия, вложенные иностранным гражданином в формах, не запрещенных законодательством РА в течение 3 лет до момента начала проверки иностранного гражданина на предмет обладания правом получения РВП.
На получение РВП, в соответствии с Постановлением, имеют право граждане иностранного государства, гражданская правоспособность и дееспособность которых определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и которые вправе, в соответствии с законодательством указанного государства, осуществлять инвестиционную деятельность; иностранные граждане, обладающие не менее 75% доли в уставном капитале юридического лица, вложившего инвестиции на территории РА.
Осуществлять проверку иностранного гражданина на соответствие указанным в Постановлении требованиям уполномочено Государственное инвестиционное агентство.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА утвержден размер инвестиций, предоставляющих иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в Республике Абхазия.
Как пояснил и.о. руководителя аппарата Кабмина РА Давид Сангулия: «Закон вступил в силу в апреле 2016 года, но проект Постановления Кабмина удалось согласовать только в этом году. Нормативный акт предполагает установить для иностранных граждан размер инвестиций в сумме не менее 10 миллионов рублей. В таком количестве инвестиции дают право иностранному гражданину претендовать на получение разрешения на временное проживание, сроком до 4 лет. Настоящий проект, в первую очередь, направлен на обеспечение условий по привлечению частных иностранных капиталов в Республику Абхазия». При этом в Постановлении определяется, что в суммарном объеме инвестиций учитываются любые инвестиции на территории Республики Абхазия, вложенные иностранным гражданином в формах, не запрещенных законодательством РА в течение 3 лет до момента начала проверки иностранного гражданина на предмет обладания правом получения РВП.
На получение РВП, в соответствии с Постановлением, имеют право граждане иностранного государства, гражданская правоспособность и дееспособность которых определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и которые вправе, в соответствии с законодательством указанного государства, осуществлять инвестиционную деятельность; иностранные граждане, обладающие не менее 75% доли в уставном капитале юридического лица, вложившего инвестиции на территории РА.
Осуществлять проверку иностранного гражданина на соответствие указанным в Постановлении требованиям уполномочено Государственное инвестиционное агентство.
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