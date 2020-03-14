Для охраны правопорядка на избирательных участках задействуют более 1000 сотрудников ОВД

Валерий Бганба провёл совещание, посвященное обеспечению безопасности в день выборов Президента.



Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности в республике и на избирательных участках в день выборов Президента. В рабочей встрече приняли участие председатель Службы государственной безопасности Зураб Маргания, министр внутренних дел Раули Смыр, и.о. начальника Государственной службы охраны Зураб Зантария, и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния, врио руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба и др. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.



Как говорится в сообщении, на совещании обсуждался вопрос готовности профильных ведомств к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов, а также реализация предварительных мероприятий по охране правопорядка.



Исполняющему обязанности Президента доложили, что для охраны правопорядка на избирательных участках планируется задействовать более 1000 сотрудников органов внутренних дел. Уже проведены комиссионные обследования выделенных для голосования помещений, активно ведется оперативно-профилактическая работа. Личный состав органов внутренних дел на период подготовки и проведения выборов будет нести службу в усиленном режиме.



Участники совещания также обсудили тему профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, создания безопасных условий труда для наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий. По данным санитарно-эпидемиологической службы, Центральная избирательная комиссия будет обеспечена индивидуальными масками и асептическими растворами для рук с целью дальнейшего распределения по избирательным участкам.

