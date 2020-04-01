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Директор Дома-интерната для престарелых: не хватает медицинских масок
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14:35, 2 Апреля 2020
В Доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 50 человек, и самому старшему из них – 98 лет.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Директор государственного Дома-интерната для престарелых и инвалидов Абхазии Анна Кварчия рассказала Апсныпресс о том, как чувствуют себя их подопечные во время карантина.
Как сообщила Анна Кварчия, карантин в Доме-интернате объявлен еще с 5 февраля, в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ, и сейчас этот режим продлен. «Ограничен доступ посетителей, не пускаем наших подопечных в город. Даже во двор не разрешаем выходить, так как мы находимся рядом с инфекционной больницей, забора нет и не хотим рисковать. Они выходят только на балкон. Персонал носит маски, внутри помещений проводится дезинфекция. Для профилактики даём престарелым аскорбиновые таблетки. Добавили в рацион чеснок и лимоны», – сказала она. Тем не менее, Анна Кварчия отметила, что в учреждении не хватает медицинских масок: «Сотрудники шьют маски сами из подручных материалов».
«Конечно, такой режим не нравится подопечным, но что поделать, под угрозой их жизнь! Все они – люди преклонного возраста, наиболее подверженные инфицированию короновирусом, как говорится, входят в группу риска. Стараемся делать все возможное для их безопасности. Пока обстановка у нас нормальная», – подытожила директор. В Доме-интернате проживают 50 человек, и самому старшему из них – 98 лет.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Директор государственного Дома-интерната для престарелых и инвалидов Абхазии Анна Кварчия рассказала Апсныпресс о том, как чувствуют себя их подопечные во время карантина.
Как сообщила Анна Кварчия, карантин в Доме-интернате объявлен еще с 5 февраля, в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ, и сейчас этот режим продлен. «Ограничен доступ посетителей, не пускаем наших подопечных в город. Даже во двор не разрешаем выходить, так как мы находимся рядом с инфекционной больницей, забора нет и не хотим рисковать. Они выходят только на балкон. Персонал носит маски, внутри помещений проводится дезинфекция. Для профилактики даём престарелым аскорбиновые таблетки. Добавили в рацион чеснок и лимоны», – сказала она. Тем не менее, Анна Кварчия отметила, что в учреждении не хватает медицинских масок: «Сотрудники шьют маски сами из подручных материалов».
«Конечно, такой режим не нравится подопечным, но что поделать, под угрозой их жизнь! Все они – люди преклонного возраста, наиболее подверженные инфицированию короновирусом, как говорится, входят в группу риска. Стараемся делать все возможное для их безопасности. Пока обстановка у нас нормальная», – подытожила директор. В Доме-интернате проживают 50 человек, и самому старшему из них – 98 лет.
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