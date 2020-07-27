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Депутаты Парламента внесли изменения в республиканский бюджет на 2020 год

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15:05, 27 Июля 2020
Депутаты Парламента внесли изменения в республиканский бюджет на 2020 год
Основная причина внесения изменений в бюджет связана с повышением оплаты труда работникам образования и здравоохранения 

Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс.  Депутаты Парламента проголосовали за  внесение  изменений  в закон «О республиканском бюджете  Республики Абхазия на 2020 год».

«Основная причина внесения изменений в бюджет связана с реализацией соглашения с Российской Федерацией о повышении оплаты труда работникам образования и здравоохранения на сумму 453,1 млн рублей, а также оказание помощи местным бюджетам», – сообщил Владимир Делба, представлявший в парламенте предлагаемые изменения в бюджете.

Измененные параметры Государственного бюджета РА на 2020 год утверждены  по доходам в сумме 10 086 740 тыс. рублей и по расходам  -  11 255 518 тыс. рублей.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год утвержден по доходам в сумме  7 913 121 тыс. рублей, в том числе:  финансовая  помощь Российской Федерации в целях социально - экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 042 833 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2020-2022 годы в сумме 1,5 млрд рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год  предусмотрен в сумме 9 млрд 059 млн 386 тыс. рублей.

Установлен размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год в сумме 1 млрд 146 млн 265 тыс. рублей.

По словам вице-премьера, министра финансов, изменения , вносимые в республиканский  бюджет, также обусловлены уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам;  увеличением расходов на мероприятия по реализации межведомственных соглашений; перераспределением средств на увеличение межбюджетных трансфертов местным бюджетам; . уточнением отдельных расходов республиканского бюджета путем их перераспределения по ведомственному признаку.

Общий объем доходов государственного бюджета уменьшается на сумму 214 844,9 тыс. рублей и достигает 10 086 740,8 тыс. рублей, соответственно расходы увеличиваются на 651 255,8 тыс. рублей и составят 11 255 518,5 тыс. рублей.

Объем дефицита государственного бюджета увеличивается на 866 100,7 тыс. рублей и составит 1 168 777,7 тыс. рублей. При этом:  
• – уточненный дефицит Республиканского бюджета   - 1 146 265,3 тыс. рублей;
• – уточненный дефицит бюджета Сухумского района 17 512,4 тыс. рублей;
• – уточненный дефицит бюджета Гулрыпшского района 2 000,0 тыс. рублей;
• – уточненный дефицит бюджета Галского района 3 000,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджетов Сухумского, Гулрыпшского и Галского районов являются остатки денежных средств, сложившиеся на счетах по учету средств бюджетов на 1 января 2020 года.

Общий объем доходов республиканского бюджета уменьшается на 202 364,3 тыс. рублей и составит 7 913 121,0 тыс. рублей. Изменения показателей доходной части обусловлены поступлением безвозмездной финансовой помощи от специального внебюджетного фонда приватизации Республики Абхазия в сумме 1 431,8 тыс. рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год увеличен на сумму 661 956,3 тыс. рублей и составит 9 059 386,3 тыс. рублей. (1 265 067,1 общая сумма увеличения расходов).


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