Депутаты Парламента Абхазии выступили с обращением

Парламентарии призывали все общественные силы воздержаться от высказываний и действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране.



Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Депутаты Народного Собрания- Парламента Республики Абхазия обратились к политическим организациям страны в связи с прошедшими выборами Президента Республики Абхазия.



В обращении парламентариев, в частности, говорится:



«9 сентября 2019 года Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия объявила официальные итоги повторного голосования по выборам Президента Республики Абхазия. В ее решении говорится, что на основании статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» считать избранным Президентом Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба, а избранным Вице-президентом Республики Абхазия - Аслана Чачурбеевича Барциц.



Состоявшиеся выборы прошли в спокойной атмосфере, в полном соответствии с выборным законодательством Республики Абхазия и существующими международными нормами, что было подчеркнуто и в заявлениях иностранных наблюдателей, которые участвовали в мониторинге подготовки и проведения выборов, как и 25 августа, так и восьмого сентября 2019 года. В их выступлениях отмечалась приверженность народа нашей страны построению суверенного и независимого демократического государства на основе свободных выборов и верховенства закона.



Центральной избирательной комиссией не были зафиксированы какие-либо нарушения в ходе избирательного процесса, что было подтверждено и наблюдателями со стороны кандидатов в президенты.



Перед началом второго тура выборов кандидаты в президенты Алхас Алексеевич Квициниа и Рауль Джумкович Хаджимба предложили ЦИК одинаковое видение положений статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия». Аналогичное понимание данной статьи было также у членов Центральной избирательной комиссии. На основании Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» ЦИК определил порядок подсчета голосов, что было своевременно обнародовано.



Но, впоследствии, результаты выборов не удовлетворили кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа и его сторонников из общественно-политических организаций, которые заявили, что будут оспаривать результаты выборов в судебном порядке.



Вместе с этим от ряда оппозиционных сил стали звучать высказывания и призывы, дестабилизирующие политическую обстановку в стране.



Депутаты Народного Собрания- Парламента Республики Абхазия выражают серьезную обеспокоенность складывающейся политической напряженностью и призывают все общественные силы воздержаться от высказываний и действий, которые могут привести к обострению ситуации.



В связи с этим обращаемся к народу Республики Абхазия проявить мудрость, выдержку, терпение и уважение к законам на благо дальнейшего поступательного развития нашего государства».



Документ подписали депутаты Народного Собрания-Парламента РА:



Сангулия Михаил Петрович



Кварчия Валерий Ермейович



Чамагуа Леонид Михайлович



Ардзинба Алмасхан Зурабович



Харазия Саид Геннадиевич



Логуа Астамур Омарович



Бебия Венори Яковлевич



Абухба Ахра Иванович



Цишба Александр Владимирович



Агрба Валерий Владимирович



Кварчия Гиви Анатольевич



Гуния Илья Чичикович



Смыр Натали Викторовна



Тарба Астамур Адикович



Смыр Беслан Алексеевич



Джинджолия Алхас Владимирович



Дащян Левон Вагаршакович



Ардзинба Тайфун Наимович



Галустян Левон Миружанович



Миносян Ашот Ваграмович



Пертая Каха Зауриевич.