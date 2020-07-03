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Денис Гулария: в стране количество пенсионеров больше, чем работающих

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17:27, 3 Июля 2020
Денис Гулария: в стране количество пенсионеров больше, чем работающих
Председатель Пенсионного фонда дал пресс-конференцию.

Сухум. 3 июля. Апсныпрес. Дамей Касландзия. В пресс-центре Абхазского государственного телевидения на пресс-конференции председатель Пенсионного фонда Денис Гулария рассказал о работе Фонда и причинах задержек ежемесячных выплат пенсий.

Денис Гулария проинформировал: «На сегодняшний день профинансированы 3 района – Сухумский, Ткуарчалский, Очамчырский, а также город Сухум. Также, выплаты получили семьи погибших добровольцев». По его словам, оставшиеся районы планируют профинансировать к 10 июля.

При этом Гулария пояснил: «Поступления в Пенсионный фонд напрямую зависят от отчислений бюджетных, хозрасчетных и коммерческих организаций. Плюс еще платежи от предпринимателей со спецналогом или патентом. Как вы знаете, сроки выдачи заработной платы в июне и июле задержаны на 15-20 дней. В связи с этим, Пенсионный фонд испытывает дефицит средств. Надеемся, что к концу августа будем финансировать наших пенсионеров вовремя».

Как отметил Гулария, Пенсионный фонд оказался не готов к ситуации с пандемией и спаду эконмической активности населения, и резервов, чтобы продолжать выполнять свои обязательства, нет.

Гулария привел цифры: «На 2020 год пенсионеров по возрасту в стране 28 568 человек. И если в 2014 году средняя потребность Фонда без доплат составляла 60 млн рублей в месяц, то в 2019 году – это уже 78,6 млн, а в 2020 – 90,6 млн. Это связано с тем, что с июля прошлого года были повышены выплаты некоторым категориям пенсионеров».

Председатель Фонда констатировал: «Судя по статистике, ситуация в стране неблагоприятная – количество пенсионеров превышает количество работающих. Это немаловажный фактор, который влияет и на поступление страховых взносов».

Отдельно Гулария рассказал о взыскании задолженностей: «ПФ обладает правом взыскания денежных средств по инкассовым поручениям. Последние пару месяцев на количество поступлений положительно повлияли меры, принятые Минфином и Управлением казначейства – платежи не проводятся, пока нет сведений об уплате отчислений в фонды. Это дало результат. В прошлом году мы взыскали свыше 19 млн рублей, мобилизовано около 51 млн рублей долгов».

Гулария пояснил порядок начисления пенсий и пособий: «Начисления, которые финансируются через Пенсионный фонд, изначально формируются через органы соцобеспечения или Управление социального обеспечения по городу Сухум. Потом эти списки отправляются в Министерство социального обеспечения РА, их заверяют и после этого они поступают в Пенсионный фонд. Всю информацию, почему человек получил именно столько, он должен получать в отделе соцобеспечения по месту регистрации».

По мнению Гулария, назначением пенсии и формированием всех документов о выходе на пенсию должен заниматься Пенсионный фонд: «Это необходимо, чтобы оперативно узнавать ту или иную информацию, чтобы знать, с кого спрашивать. Сейчас Пенсионный фонд, по сути, не видя пенсионных дел граждан, финансирует расчет заявки, а вся ответственность лежит на органах соцобеспечения. Это неудобно, думаю, в последующем необходимы реформы».

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