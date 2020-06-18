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День памяти и скорби: 79 лет назад началась Великая Отечественная
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12:39, 22 Июня 2020
В Сухуме прошли памятные мероприятия, посвященные трагической дате.
Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Тамара Ачба. В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. вице-президент Бадра Гунба, представители Правительства, Посольства России в Абхазии, Россотрудничества, Администрации города Сухум, парламентарии, деятели культуры и науки, горожане возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме.
Выступая на митинге, посвященном трагической дате, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поблагодарил организаторов мероприятия: «Сегодня мы отмечаем День памяти и скорби. 79 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Под фашистскими бомбардировками погибли порядка 27 миллионов советских людей. Мне в этот трагический день хотелось бы выразить искреннюю признательность всем героям Апсны за то, что вы всегда были рядом с Россией. Вы чтите и уважаете память ушедших. 9 Мая 1945 года ценой совместных усилий наших народов был водружен флаг Победы, омытый кровью советских солдат и мирных жителей. Мы должны ценить и уважать подвиг наших отцов и дедов».
Директор Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Мзия Бейя также напомнила, что более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии стали участниками Великой Отечественной войны, из них домой не вернулись более 17 тысяч. Воины из Абхазии защищали Родину, не жалея своих жизней.
(АП): Мероприятие организовано Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба совместно с представительством Россотрудничества в Республике Абхазия, при содействии Администрации города Сухум и международного общественного движения «Волонтеры Победы».
Сухум. 22 июня. Апсныпресс. Тамара Ачба. В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. вице-президент Бадра Гунба, представители Правительства, Посольства России в Абхазии, Россотрудничества, Администрации города Сухум, парламентарии, деятели культуры и науки, горожане возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме.
Выступая на митинге, посвященном трагической дате, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поблагодарил организаторов мероприятия: «Сегодня мы отмечаем День памяти и скорби. 79 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Под фашистскими бомбардировками погибли порядка 27 миллионов советских людей. Мне в этот трагический день хотелось бы выразить искреннюю признательность всем героям Апсны за то, что вы всегда были рядом с Россией. Вы чтите и уважаете память ушедших. 9 Мая 1945 года ценой совместных усилий наших народов был водружен флаг Победы, омытый кровью советских солдат и мирных жителей. Мы должны ценить и уважать подвиг наших отцов и дедов».
Директор Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Мзия Бейя также напомнила, что более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии стали участниками Великой Отечественной войны, из них домой не вернулись более 17 тысяч. Воины из Абхазии защищали Родину, не жалея своих жизней.
(АП): Мероприятие организовано Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба совместно с представительством Россотрудничества в Республике Абхазия, при содействии Администрации города Сухум и международного общественного движения «Волонтеры Победы».
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