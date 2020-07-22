Делегация Роспотребнадзора проводит мониторинг объектов туристского назначения

Эксперты Роспотребнадзора пробудут в Абхазии до 27 июля.



Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. Делегация Роспотребнадзора совместно с абхазскими коллегами проводит мониторинг объектов туристского назначения.



Как сообщается на сайте Минтуризма, сегодня специалисты Роспотребнадзора инспектируют санаторно-курортные объекты в городе Гагра.



Инспекционную группу, в которую входят российские эксперты – руководители специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, сопровождает министр туризма Теймураз Хишба.



В связи с пандемией коронавируса с 9 апреля по 28 июля действуют ограничения на въезд в Республику Абхазия иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов, российских военных и водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки.



27 июля завершится мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.



