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Делегация Роспотребнадзора проводит мониторинг объектов туристского назначения
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17:54, 24 Июля 2020
Эксперты Роспотребнадзора пробудут в Абхазии до 27 июля.
Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. Делегация Роспотребнадзора совместно с абхазскими коллегами проводит мониторинг объектов туристского назначения.
Как сообщается на сайте Минтуризма, сегодня специалисты Роспотребнадзора инспектируют санаторно-курортные объекты в городе Гагра.
Инспекционную группу, в которую входят российские эксперты – руководители специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, сопровождает министр туризма Теймураз Хишба.
В связи с пандемией коронавируса с 9 апреля по 28 июля действуют ограничения на въезд в Республику Абхазия иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов, российских военных и водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки.
27 июля завершится мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.
Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. Делегация Роспотребнадзора совместно с абхазскими коллегами проводит мониторинг объектов туристского назначения.
Как сообщается на сайте Минтуризма, сегодня специалисты Роспотребнадзора инспектируют санаторно-курортные объекты в городе Гагра.
Инспекционную группу, в которую входят российские эксперты – руководители специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, сопровождает министр туризма Теймураз Хишба.
В связи с пандемией коронавируса с 9 апреля по 28 июля действуют ограничения на въезд в Республику Абхазия иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов, российских военных и водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки.
27 июля завершится мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.
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