Делегация Роспотребнадзора проведет мониторинг объектов туристического назначения Абхазии

Эксперты Роспотребнадзора будут работать в Абхазии три дня.



Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.



Они обсудили вопросы прибытия в Абхазию делегации Роспотребнадзора, которая вместе с абхазскими коллегами проведет мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.



По словам Хишба, эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии.



По сообщению Скорик, в состав делегации входят четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.



Рабочая группа будет работать в Абхазии с 23 по 26 июля.