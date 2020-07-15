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Делегация Роспотребнадзора проведет мониторинг объектов туристического назначения Абхазии

18:14, 22 Июля 2020
Делегация Роспотребнадзора проведет мониторинг объектов туристического назначения Абхазии
Эксперты Роспотребнадзора будут работать в Абхазии три дня.

Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Они обсудили вопросы прибытия в Абхазию делегации Роспотребнадзора, которая вместе с абхазскими коллегами проведет мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.

По словам Хишба, эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии.

По сообщению Скорик, в состав делегации входят четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Рабочая группа будет работать в Абхазии с 23 по 26 июля.

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