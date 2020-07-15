19:00, 22 Июля 2020 11
18:14, 22 Июля 2020 119
16:21, 22 Июля 2020 277
16:17, 22 Июля 2020 407
16:11, 22 Июля 2020 403
16:03, 22 Июля 2020 245
15:20, 22 Июля 2020 118
13:21, 22 Июля 2020 222
12:07, 22 Июля 2020 207
10:59, 22 Июля 2020 285
19:46, 21 Июля 2020 512
19:40, 21 Июля 2020 451
19:02, 21 Июля 2020 404
18:11, 21 Июля 2020 607
17:56, 21 Июля 2020 427
17:44, 21 Июля 2020 522
17:28, 21 Июля 2020 434
17:27, 21 Июля 2020 391
17:16, 21 Июля 2020 400
17:10, 21 Июля 2020 419
15:23, 21 Июля 2020 375
15:08, 21 Июля 2020 763
14:52, 21 Июля 2020 305
14:38, 21 Июля 2020 357
13:33, 21 Июля 2020 399
Популярное
15.07.2020 1524
15.07.2020 1460
15.07.2020 1234
15.07.2020 1140
16.07.2020 1090
16.07.2020 1071
Делегация Роспотребнадзора проведет мониторинг объектов туристического назначения Абхазии
18:14, 22 Июля 2020
Эксперты Роспотребнадзора будут работать в Абхазии три дня.
Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
Они обсудили вопросы прибытия в Абхазию делегации Роспотребнадзора, которая вместе с абхазскими коллегами проведет мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.
По словам Хишба, эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии.
По сообщению Скорик, в состав делегации входят четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Рабочая группа будет работать в Абхазии с 23 по 26 июля.
Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
Они обсудили вопросы прибытия в Абхазию делегации Роспотребнадзора, которая вместе с абхазскими коллегами проведет мониторинг состояния условий в объектах туристического назначения.
По словам Хишба, эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии.
По сообщению Скорик, в состав делегации входят четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Рабочая группа будет работать в Абхазии с 23 по 26 июля.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.