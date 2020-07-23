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Делегация Минздрава России посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу

21:00, 23 Июля 2020
Делегация Минздрава России посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу
Премьер-министру рассказали об итогах совместной работы Минздрава Абхазии и России.

Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями делегации Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На встрече присутствовали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и заместитель министра Алхас Конджария.

Министр представил Премьер-министру прибывших коллег: «С целью консультативно-методической помощи медицинским учреждениям Абхазии, оказывающим специализированную помощь больным новой коронавирусной инфекцией Covid-19, к нам прибыли специалиста Минздрава России: начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края Дмитрий Гурбич, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер 1» Ирина Анищук, врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России» Александр Дмитриев.

Цахнакия сообщил,  что абхазские и российские коллеги посетили  Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу.

«Мы осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. Ознакомились с материалами применяемой маршрутизации  больного. Кроме того, нам рассказали, как здесь осуществляется ПЦР-диагностика на коронавирусную инфекцию», - сообщил Александру Анквабу Дмитрий Гурбич.

После посещения лечебных учреждений российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии.

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