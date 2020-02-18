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Делегация Минобороны Абхазии встретилась с Президентом Республики Южная Осетия

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14:26, 20 Февраля 2020
Делегация Минобороны Абхазии встретилась с Президентом Республики Южная Осетия
Представители Минобороны Абхазии в Цхинвале принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.

Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с первым заместителем министра обороны РА Бесланом Цвижба прибыла с визитом в Республику Южная Осетия для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны РА Роланд Джоджуа.

В рамках визита, делегацию принял Президент РЮО Анатолий Бибилов. Во встрече также приняли участие министр обороны РЮО Ибрагим Гассеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев.

Как сообщается на официальном сайте Президента РЮО, Глава Южной Осетии поблагодарил гостей за активное участие делегации Министерства обороны РА в праздничных мероприятиях, пожелал им здоровья и крепости духа.

Особое внимание Анатолий Бибилов уделил братским отношениям между двумя республиками: «Приятно, что братские отношения, которые у нас есть и заложены давно, продолжаются и сегодня. Взаимодействие и соглашения, подписанные между нашими республиками, должны иметь ту силу, которая будет в некоторой степени удерживать нашего общего противника от бестолковых шагов, какие были сделаны и в 1990-х и 2008 году. Руководство Южной Осетии готово взаимодействовать во всех направлениях и делать шаги, способствующие сближению наших народов, наших республик. Сегодня у нас с вами и с Российской Федерацией проработан целый комплекс вопросов по общей обороне, взаимодействию силовых структур Российской Федерации, Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Это братство способствует тому, чтобы наши народы жили в мире и благополучии».

Со своей стороны, Беслан Цвижба поблагодарил Анатолия Бибилова за теплый прием, а также выразил надежду на то, что парадный расчет Министерства обороны Республики Абхазия примет участие в праздновании 30-й годовщины провозглашения Республики Южная Осетия. «Мы с большим удовольствием прибыли в братскую республику по приглашению Министра обороны Республики Южная Осетия Ибрагима Гассеева, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Хотелось бы поблагодарить Вас за новые шаги и активное участие в том, чтобы вооруженные силы Абхазии и Южной Осетии укрепляли взаимодействие», – сказал он.





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