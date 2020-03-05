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Делегация Госстата Абхазии приняла участие в Международной конференции в Севастополе

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13:49, 11 Марта 2020
Делегация Госстата Абхазии приняла участие в Международной конференции в Севастополе
Конференция «Вопросы подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании» прошла в Севастополе.

Сухум. 11 марта. Апсныпресс. По приглашению Федеральной службы Госстатистики России делегация Госкомитета Абхазии по статистике приняла участие в Международной конференции: «Вопросы подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании», проходившей в Севастополе.

Конференция была представлена высшим руководством Росстата РФ, г. Севастополь и Республики Крым. На площадке мероприятия руководители территориальных отделений статистики РФ поделились опытом и практикой проведения обследования. Целью конференции стало рассмотрение полученной официальной статистической информации, по итогам отражающее интеграцию населения в процесс получения образования. Также, рассматривались вопросы выборочного обследования рабочей силы и состояния условий труда работников.
На форуме выступила председатель Госкомитета Кама Гогия.

По итогам конференции, Гогия отметила: «Апробированные современные методы и методологии Росстата позволят нам повысить эффективность и качество внутренних процессов производства статистической информации. Полученный опыт и рекомендации найдут применение в работе Госстатистики РА при разработке аналогичных президентских программ, которые в обязательном порядке должны лечь в основу исследований состояния образования в нашей республике в перспективе».

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