14:08, 11 Марта 2020 22
13:49, 11 Марта 2020 82
13:18, 11 Марта 2020 93
13:03, 11 Марта 2020 146
12:46, 11 Марта 2020 98
12:24, 11 Марта 2020 98
11:50, 11 Марта 2020 156
14:56, 10 Марта 2020 1017
14:47, 10 Марта 2020 559
14:34, 10 Марта 2020 609
12:59, 10 Марта 2020 1207
12:03, 10 Марта 2020 596
15:42, 9 Марта 2020 869
17:40, 8 Марта 2020 1224
13:17, 8 Марта 2020 1710
09:00, 8 Марта 2020 1326
08:31, 8 Марта 2020 1394
08:30, 8 Марта 2020 1160
15:56, 6 Марта 2020 2014
15:25, 6 Марта 2020 1830
15:07, 6 Марта 2020 1645
14:46, 6 Марта 2020 1862
12:03, 6 Марта 2020 1659
22:00, 5 Марта 2020 1519
16:23, 5 Марта 2020 1617
Популярное
05.03.2020 4672
04.03.2020 3055
04.03.2020 2423
06.03.2020 2014
06.03.2020 1862
04.03.2020 1805
08.03.2020 1710
06.03.2020 1659
Делегация Госстата Абхазии приняла участие в Международной конференции в Севастополе
13
13:49, 11 Марта 2020
Конференция «Вопросы подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании» прошла в Севастополе.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. По приглашению Федеральной службы Госстатистики России делегация Госкомитета Абхазии по статистике приняла участие в Международной конференции: «Вопросы подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании», проходившей в Севастополе.
Конференция была представлена высшим руководством Росстата РФ, г. Севастополь и Республики Крым. На площадке мероприятия руководители территориальных отделений статистики РФ поделились опытом и практикой проведения обследования. Целью конференции стало рассмотрение полученной официальной статистической информации, по итогам отражающее интеграцию населения в процесс получения образования. Также, рассматривались вопросы выборочного обследования рабочей силы и состояния условий труда работников.
На форуме выступила председатель Госкомитета Кама Гогия.
По итогам конференции, Гогия отметила: «Апробированные современные методы и методологии Росстата позволят нам повысить эффективность и качество внутренних процессов производства статистической информации. Полученный опыт и рекомендации найдут применение в работе Госстатистики РА при разработке аналогичных президентских программ, которые в обязательном порядке должны лечь в основу исследований состояния образования в нашей республике в перспективе».
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. По приглашению Федеральной службы Госстатистики России делегация Госкомитета Абхазии по статистике приняла участие в Международной конференции: «Вопросы подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании», проходившей в Севастополе.
Конференция была представлена высшим руководством Росстата РФ, г. Севастополь и Республики Крым. На площадке мероприятия руководители территориальных отделений статистики РФ поделились опытом и практикой проведения обследования. Целью конференции стало рассмотрение полученной официальной статистической информации, по итогам отражающее интеграцию населения в процесс получения образования. Также, рассматривались вопросы выборочного обследования рабочей силы и состояния условий труда работников.
На форуме выступила председатель Госкомитета Кама Гогия.
По итогам конференции, Гогия отметила: «Апробированные современные методы и методологии Росстата позволят нам повысить эффективность и качество внутренних процессов производства статистической информации. Полученный опыт и рекомендации найдут применение в работе Госстатистики РА при разработке аналогичных президентских программ, которые в обязательном порядке должны лечь в основу исследований состояния образования в нашей республике в перспективе».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.