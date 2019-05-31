Делегация Абхазии принимает участие в Молодежном образовательном форуме «Без границ-2019»

Форум «Без границ-2019» проходит в Северной Осетии с 1 по 5 июня.



Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Четверо молодых ребят из Абхазии принимают участие в Первом всероссийском инклюзивном молодежном образовательном форуме «Без границ-2019», который проходит в посёлке Тамиск Алагирского района Северной Осетии.



В этом году Форум впервые стал всероссийским. Участники проекта – юноши и девушки с ограниченными возможностями.



Главный специалист молодежного отдела Госкомитета Абхазии по молодежной политике Владимир Джоджуа рассказал Апсныпресс о мероприятии: «От Абхазии на Форум отправилась делегация в составе 4 ребят – Орхана Анкваб, Яна Пилия, Миланы Аджба и Батала Гамгия. На Форуме проходят образовательные тренинги со специалистами по проектированию, общественными и политическими деятелями, деятелями культуры, а также с известными спортсменами. Кроме того, специалисты в области трудоустройства расскажут молодым людям о подходящих профессиях и вакансиях».



При этом, Джоджуа отметил: «В первый день мероприятия для участников был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов, впервые прозвучал официальный гимн Форума. Гости республики посетили «Город ангелов», а также территорию арт-пространства «Портал».



Участниками проекта стали более 200 юношей и девушек из республик СКФО, Санкт-Петербурга, Тобольска, Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии.

