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Делегация Абхазии принимает участие в Молодежном образовательном форуме «Без границ-2019»
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16:33, 4 Июня 2019
Форум «Без границ-2019» проходит в Северной Осетии с 1 по 5 июня.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Четверо молодых ребят из Абхазии принимают участие в Первом всероссийском инклюзивном молодежном образовательном форуме «Без границ-2019», который проходит в посёлке Тамиск Алагирского района Северной Осетии.
В этом году Форум впервые стал всероссийским. Участники проекта – юноши и девушки с ограниченными возможностями.
Главный специалист молодежного отдела Госкомитета Абхазии по молодежной политике Владимир Джоджуа рассказал Апсныпресс о мероприятии: «От Абхазии на Форум отправилась делегация в составе 4 ребят – Орхана Анкваб, Яна Пилия, Миланы Аджба и Батала Гамгия. На Форуме проходят образовательные тренинги со специалистами по проектированию, общественными и политическими деятелями, деятелями культуры, а также с известными спортсменами. Кроме того, специалисты в области трудоустройства расскажут молодым людям о подходящих профессиях и вакансиях».
При этом, Джоджуа отметил: «В первый день мероприятия для участников был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов, впервые прозвучал официальный гимн Форума. Гости республики посетили «Город ангелов», а также территорию арт-пространства «Портал».
Участниками проекта стали более 200 юношей и девушек из республик СКФО, Санкт-Петербурга, Тобольска, Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Четверо молодых ребят из Абхазии принимают участие в Первом всероссийском инклюзивном молодежном образовательном форуме «Без границ-2019», который проходит в посёлке Тамиск Алагирского района Северной Осетии.
В этом году Форум впервые стал всероссийским. Участники проекта – юноши и девушки с ограниченными возможностями.
Главный специалист молодежного отдела Госкомитета Абхазии по молодежной политике Владимир Джоджуа рассказал Апсныпресс о мероприятии: «От Абхазии на Форум отправилась делегация в составе 4 ребят – Орхана Анкваб, Яна Пилия, Миланы Аджба и Батала Гамгия. На Форуме проходят образовательные тренинги со специалистами по проектированию, общественными и политическими деятелями, деятелями культуры, а также с известными спортсменами. Кроме того, специалисты в области трудоустройства расскажут молодым людям о подходящих профессиях и вакансиях».
При этом, Джоджуа отметил: «В первый день мероприятия для участников был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов, впервые прозвучал официальный гимн Форума. Гости республики посетили «Город ангелов», а также территорию арт-пространства «Портал».
Участниками проекта стали более 200 юношей и девушек из республик СКФО, Санкт-Петербурга, Тобольска, Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии.
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