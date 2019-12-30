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Даже, если ты имеешь силы передвинуть горы, но не имеешь в сердце любви, твои дела бесполезны: православные Абхазии празднуют Рождество Христово

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12:00, 6 Января 2020
Даже, если ты имеешь силы передвинуть горы, но не имеешь в сердце любви, твои дела бесполезны: православные Абхазии празднуют Рождество Христово
Всенощное бдение и Божественная Литургия праздника Рождества Христова пройдут в храмах Абхазии. 

Сухум. 6 января. Апсныпресс. Елена Полуян. Сегодня завершается 40-дневный Рождественский пост. Все верующие смогут перед службой, в 22:00, исповедоваться и затем причаститься Святых Христовых Тайн на праздничной Божественной Литургии, которая начнется в 23:00. 

Рождество Христово празднуется 7 января и имеет 5 дней предпразднства и 6 дней попразднства. Сегодня – последний день предпразднства – называется Навечерием Рождества Христова или Рождественским сочельником. 

Предшествующее Рождеству Христову Навечерие, свидетельствует об особой важности наступающего торжества. В Навечерие с особой торжественностью совершаются Царские Рождественские Часы. На середине храма, с открытыми Царскими вратами, пред Евангелием на аналое молятся все верные своему Спасителю. Перед каждым чтением Евангелия в храме совершается каждение, чем вспоминаются ливан и смирна, принесенные в дар родившемуся Иисусу Христу восточными волхвами. На первом, третьем, шестом и девятом Часе Церковь воспоминает пророчества и события, относящиеся к Пришествию в мир Христа Спасителя, то есть Рождеству. 

Канун Рождества Христова, Сочельник – особый день усиленного предуготовления к встрече великого праздника. Это последний день Рождественского поста, в который Церковь предписывает усиление поста. При этом, верующие воздерживаются от пищи в течение всего дня, до «первой звезды». Перед ночной службой можно подкрепить силы небольшим количеством колива – вареной пшеницы с медом. Вкушение колива – это воспоминание того момента, когда в Израиле всем надлежало явиться на перепись населения в свой родной город. Святой праведный Иосиф и Пречистая Дева, будучи непраздной, пришли в Вифлеем, свой родной город. Город был переполнен, и святому семейству не нашлось места в гостинице. Но в Вифлееме не было не только свободного жилья, но и пищи. Поэтому местные жители распаривали зерна пшеницы и других злаков, этой пищей и питались все приезжие. Таким образом, Господь сам приготовил постом всех ожидающих время Пришествия в мир Христа Спасителя. 

В Сочельник церкви облачаются в белые цвета, украшаются и замирают тихим светом свечей в ожидании самого двунадесятого праздника – Рождества Христова, совершаемого этой ночью. 

Праздник Рождества Христова для многих из нас предстает праздником светлым и радостным. Образ Божественного младенца, пришедшего в этот мир, чтобы спасти его, становится залогом и нашего спасения. И главным условием такого спасения, по словам иеромонаха Благовещенского кафедрального собора г. Сухум Давида (Гвазава), является любовь, которую нужно сохранять в своей душе. «Даже, если ты имеешь силы передвинуть горы, но не имеешь в своем сердце любви, твои дела будут бесполезны», – сказал на предпраздничной проповеди в Сухумском соборе иеромонах Давид (Гвазава).

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