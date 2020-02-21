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Давид Сангулия об инвестициях для получения РВП: это не имеет отношения к получению вида на жительство и гражданства

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17:21, 27 Февраля 2020
Давид Сангулия об инвестициях для получения РВП: это не имеет отношения к получению вида на жительство и гражданства
Руководитель Аппарата Кабинета Министров РА прокомментировал порядок предоставления разрешения на временное проживание в РА.

Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Давид Сангулия прокомментировал Апсныпресс Постановление «Об утверждении размера инвестиций, предоставляющего иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в РА», принятое вчера на заседании Кабинета Министров РА.

Сангулия пояснил: «Если гражданин осуществил инвестиции в экономику РА, ему предоставляется временное проживание. Речь идет об инвесторах, которые вкладывают в экономику страны 10 000 000 рублей, мы даем им разрешение на временное проживание. Такой закон был принят в 2016 году, Постановление Кабинета Министров было согласовано в 2020 году, вынесено на заседание, рассмотрено и принято. При этом разработан специальный механизм реализации Постановления. Министерство экономики РА будет предоставлять документ о том, что иностранный гражданин действительно вложил в экономику такую сумму».
Руководитель Аппарата Кабинета Министров РА подчеркнул, что предоставление РВП иностранцам, осуществившим инвестиции, не имеет никакого отношения к получению вида на жительство и гражданства: «Это дает право иностранному гражданину пребывать на территории Абхазии. Мы должны были принять этот акт в соответствии с Законом «О правовом положении иностранных граждан в РА», который гласит, что иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в РА в размере, установленном Кабинетом министров РА, может получить РВП, также в Законе прописаны все условия, которые нужно соблюсти в данном случае – иностранный гражданин должен проживать здесь, уведомлять о том, что он находится на территории РА, если выезжал за пределы, то указывать место выезда, предоставлять справку о доходах, т. е. такими способами подтверждать свое пребывание на территории страны». 

(АП): Согласно п. 7.13 перечня условий выдачи иностранному гражданину разрешения на временное проживание в РА, а именно, осуществившему инвестиции в РА в размере, установленном Кабинетом Министров РА, 26 февраля 2020 г. на заседании Кабинета Министров РА утвержден размер инвестиций, предоставляющих иностранному гражданину право на получение РВП в РА

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