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Давид Сангулия назначен руководителем Аппарата Кабинета министров РА

14
16:03, 22 Июля 2020
Давид Сангулия назначен руководителем Аппарата Кабинета министров РА
Подписан Указ о назначении руководителя Аппарата Кабинета министров 

Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Сангулия Давид Русланович назначен руководителем  Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал 22 июля президент Аслан Бжания. 


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