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Давид Сангулия назначен руководителем Аппарата Кабинета министров РА
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16:03, 22 Июля 2020
Подписан Указ о назначении руководителя Аппарата Кабинета министров
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Сангулия Давид Русланович назначен руководителем Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал 22 июля президент Аслан Бжания.
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Сангулия Давид Русланович назначен руководителем Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал 22 июля президент Аслан Бжания.
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