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Даур Курмазия доложил Александру Анкваб о налоговых поступлениях в бюджет республики

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20:15, 20 Мая 2020
Даур Курмазия доложил Александру Анкваб о налоговых поступлениях в бюджет республики
Глава Правительства провёл встречу с министром по налогам и сборам Абхазии.

Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия.

Министр  представил премьеру данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 18 дней мая. 
С учетом того, что начисление за апрель достигло критично низкого показателя и составило 40% от планового показателя, в первой декаде мая ситуация значительно изменилась. 

Курмазия сообщил, что по ситуации на 18 мая план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. На текущий момент поступило 209 млн рублей при плане 189 млн рублей. 

При этом, министр отметил, что перевыполнение в мае обеспечено за счёт уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года.

По мнению главы налогового ведомства, прогноз на июнь неблагоприятный, показатели фактических поступлений и их отставание от плана могут достигать уровня отставания в апреле. 

Премьер-министр уделил внимание вопросу обеспечения отсрочки уплаты налоговых платежей для предприятий.

Считая задачу по поддержке предпринимательской деятельности важным вопросом повестки в период угрозы экономической безопасности, Александр Анкваб обратил внимание министра на необходимость рассмотрения возможности возмещения уплаты НДС предпринимателям-отельерам, совершившим авансовые платежи без учёта фактического дохода при расчете налога на добавленную стоимость.

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