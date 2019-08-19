Даур Кове: в МИД России направлена нота с просьбой рассмотреть возможность предоставления Олегу Бушеву российского гражданства

Содействие Олегу Бушеву, нуждающемуся в трансплантации сердца, оказано по поручению Президента Абхазии.



Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба, лечение больного Олега Бушева, нуждающегося в трансплантации сердца, взято под контроль абхазской стороной.



Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе Посольства Абхазии в России: «В Посольство РА в РФ обратилась Светлана Бушева – мать больного Олега Бушева. Поскольку больной не имеет гражданства Российской Федерации, трансплантация является невозможной. В связи с этим, в МИД РФ было направлено письмо, за подписью Чрезвычайного и Полномочного Посла Абхазии в России Игоря Ахба, с просьбой оказать содействие в предоставлении Олегу Бушеву в ускоренном порядке гражданства Российской Федерации для возможности постановки больного в «лист ожидания» на трансплантацию. Посольство держит ситуацию под контролем».



При этом министр иностранных дел Абхазии Даур Кове также подчеркнул, что содействие решению проблемы по лечению Олега Бушева оказано по поручению руководства страны: «Было поручение посодействовать решению вопроса, связанного с предоставлением российского гражданства этому мальчику. Мы направили соответствующее указание в Посольство Абхазии в России. Те, в свою очередь направили ноту в МИД России с просьбой рассмотреть возможность принятия во внимание гуманитарный и срочный характер данного случая и рассмотреть возможность предоставления этому парню российского гражданства. Либо в случае, если это будет не получаться, рассмотреть возможность, в виде исключения, сделать операцию и осуществить трансплантацию сердца без наличия гражданства Российской Федерации. Мы сейчас ждем ответа от компетентных органов России по этому вопросу».





(АП): Абхазские дипломаты помогают восстановить российское гражданство Светлане Бушевой, которая в свое время потеряла паспорт СССР и вынуждена была остаться в Абхазии, и ее 18-летнему сыну. Олег Бушев нуждается в пересадке сердца, но по российскому законодательству трансплантацию в медучреждениях России не могут осуществить, поскольку он иностранный гражданин.

