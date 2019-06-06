Даур Кове: в Грузии начали активно использовать абхазский фактор во внутриполитической борьбе

В МИД Абхазии состоялась встреча с представителями ООН, ЕС и ОБСЕ.



Сухум. 13 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Цель встречи – подготовительные консультации к предстоящему 48 раунду Женевских дискуссий.



Министр иностранных дел РА Даур Кове обозначил основные претензии абхазской стороны к грузинской риторике: «Мы давно отмечаем укоренившуюся тенденцию грузинского руководства представлять мировой общественности ситуацию, которая складывается вокруг Республики Абхазия, в своем свете. Последнее время мы также стали замечать, что в Грузии стали активно использовать во внутриполитической борьбе абхазский фактор. Так, партия «Европейская Грузия» инициировала создание списка «Отхозория-Татунашвили». Несмотря на наши предупреждения о том, что это не принесет ничего хорошего для переговорного процесса, правительство Грузии поддержало данный список. Как следствие, это привело к прекращению переговоров в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Тем не менее, правительство Грузии продолжает пользоваться списком и продолжает расширять санкции. Такие действия правительства Грузии стали следствием политического давления со стороны партии «Европейская Грузия».



Также, Кове выразил обеспокоенность в связи с докладом премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о ходе выполнения правительственной программы 2018-2020 гг., представленным Парламенту Грузии 3 июня: «В докладе прозвучало очень удивительное заявление о том, что в 2018 году правительство Грузии якобы выделило Абхазии порядка 600 тысяч лари на приобретение препаратов для борьбы с мраморным клопом. Я ответственно заявляю, что правительство Абхазии не принимало никакой помощи от Грузии. Все препараты для борьбы с мраморным клопом поступали в Абхазию по линии международных организаций из средств, не имеющих никакого отношения к бюджету Грузии. Чтобы внести ясность в ситуацию, мы требуем от правительства Грузии предоставить документы, подтверждающие передачу абхазской стороне препаратов для борьбы с вредителями, если таковые имеются. Подобные высказывания первых лиц правительства Грузии ставят под сомнение всю ту работу, которую мы с вами ведем. Я надеюсь, что у нас будет возможность в Женеве обсудить эти вопросы».



Старший политический советник Специального Представителя ООН на Женевских дискуссиях Хайлу Мамо выразил надежду, что консультации в рамках 48-го раунда Женевских дискуссий будут продуктивными: «Одна из основных задач предстоящих консультаций – возможность возобновления формата МПРИ, детали которого мы намерены сегодня обсудить в рамках встречи».



Проведение 48-го раунда международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 2-3 июля 2019 года.

