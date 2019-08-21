APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:14, 25 Августа 2019 48
11:55, 25 Августа 2019 98
11:50, 25 Августа 2019 83
11:35, 25 Августа 2019 139
10:04, 25 Августа 2019 199
09:51, 25 Августа 2019 151
08:20, 25 Августа 2019 328
18:51, 24 Августа 2019 353
15:27, 24 Августа 2019 357
16:58, 23 Августа 2019 1142
13:47, 23 Августа 2019 848
12:41, 23 Августа 2019 359
12:15, 23 Августа 2019 591
11:59, 23 Августа 2019 516
11:34, 23 Августа 2019 368
19:22, 22 Августа 2019 591
17:32, 22 Августа 2019 989
16:59, 22 Августа 2019 838
16:33, 22 Августа 2019 516
16:24, 22 Августа 2019 478
15:49, 22 Августа 2019 719
14:47, 22 Августа 2019 446
14:27, 22 Августа 2019 513
14:19, 22 Августа 2019 393
12:18, 22 Августа 2019 415

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Даур Кове: мы ожидаем отчет представителей ЦИК, находящихся в Турецкой Республике, по каким причинам избирательный участок не начал свою работу

Даур Кове: мы ожидаем отчет представителей ЦИК, находящихся в Турецкой Республике, по каким причинам избирательный участок не начал свою работу

12:14, 25 Августа 2019
Даур Кове: мы ожидаем отчет представителей ЦИК, находящихся в Турецкой Республике, по каким причинам избирательный участок не начал свою работу
В Абхазии проходят выборы Президента РА.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» министр иностранных дел РА Даур Кове рассказал об организации голосования избирателей за пределами страны на выборах Президента Абхазии. 

По информации Кове, в соответствии с решением ЦИК РА от 15 июля 2019 года, образовано 3 избирательных участка по выборам Президента Республики Абхазия за рубежом.

Избирательные участки образованы в Российской Федерации и в Турецкой Республике. На данный момент избирательные участки открыты в Российской Федерации, в  Москве, по адресу: улица Донская, дом 18/7, строение 1, и в городе Черкесск, по адресу: улица Первомайская, дом 26. Участки, в соответствии с законодательством, начали свою работу в 8:00 и закроются в 20:00. 

Даур Кове пояснил ситуацию с избирательным участком в Турецкой Республике, в городе Стамбул: «По имеющейся информации, избирательный участок в 8:00 свою работу не начал. Сейчас мы ожидаем отчет представителей ЦИК, находящихся в Турецкой Республике, по каким причинам избирательный участок не начал свою работу. После получения информации, представители Избиркома уже дадут полную информацию».  

Кроме того, Кове проинформировал о составе участковых избирательных комиссий за рубежом: «В Москве состав участковой избирательной комиссии составляет 11 человек, в городе Черкесск – 12 человек». 
 




Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика