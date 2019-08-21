Даур Кове: мы ожидаем отчет представителей ЦИК, находящихся в Турецкой Республике, по каким причинам избирательный участок не начал свою работу

В Абхазии проходят выборы Президента РА.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» министр иностранных дел РА Даур Кове рассказал об организации голосования избирателей за пределами страны на выборах Президента Абхазии.



По информации Кове, в соответствии с решением ЦИК РА от 15 июля 2019 года, образовано 3 избирательных участка по выборам Президента Республики Абхазия за рубежом.



Избирательные участки образованы в Российской Федерации и в Турецкой Республике. На данный момент избирательные участки открыты в Российской Федерации, в Москве, по адресу: улица Донская, дом 18/7, строение 1, и в городе Черкесск, по адресу: улица Первомайская, дом 26. Участки, в соответствии с законодательством, начали свою работу в 8:00 и закроются в 20:00.



Даур Кове пояснил ситуацию с избирательным участком в Турецкой Республике, в городе Стамбул: «По имеющейся информации, избирательный участок в 8:00 свою работу не начал. Сейчас мы ожидаем отчет представителей ЦИК, находящихся в Турецкой Республике, по каким причинам избирательный участок не начал свою работу. После получения информации, представители Избиркома уже дадут полную информацию».



Кроме того, Кове проинформировал о составе участковых избирательных комиссий за рубежом: «В Москве состав участковой избирательной комиссии составляет 11 человек, в городе Черкесск – 12 человек».









