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Даур Кове: 150 избирателей проголосовали в Москве
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12:05, 22 Марта 2020
В Абхазии проходят повторные выборы Президента.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Международном пресс-центре «Выборы Президента Абхазии 2020» выступил министр иностранных дел Даур Кове.
«Как известно, у нас за пределами Республики Абхазия открыты два избирательных участка на территории Российской Федерации. Один участок в Москве, второй – в Черкесске. На данный момент в Москве, по состоянию на 11 часов дня, уже проголосовали порядка 150 избирателей. В Черкесске приблизительно такая же ситуация».
Кове сообщил о работе на избирательных участках: «На местах предприняты все необходимые меры для безопасности избирателей. На входе выдаются дезинфицирующие средства, чтобы избежать заражения вирусом. Как известно, избирательные участки открылись в 8 утра и их работа продолжится, в соответствии с Законодательством РА, до 20 часов вечера. Работа идет, и далее мы будем сообщать, как проходят выборы».
При этом Кове выразил сожаление, что большая часть международных наблюдателей, которые были приглашены в РА, не смогли приехать, в связи с распространением в мире коронавируса. «На сегодняшний день в Абхазии присутствуют наблюдатели от Международной Ассамблеи Сообщества «За демократию и права народов», которую представляет Григорий Маракуца. Есть представители из Республики Южная Осетия, Приднестровья и наблюдатели от РФ», – сказал он.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Международном пресс-центре «Выборы Президента Абхазии 2020» выступил министр иностранных дел Даур Кове.
«Как известно, у нас за пределами Республики Абхазия открыты два избирательных участка на территории Российской Федерации. Один участок в Москве, второй – в Черкесске. На данный момент в Москве, по состоянию на 11 часов дня, уже проголосовали порядка 150 избирателей. В Черкесске приблизительно такая же ситуация».
Кове сообщил о работе на избирательных участках: «На местах предприняты все необходимые меры для безопасности избирателей. На входе выдаются дезинфицирующие средства, чтобы избежать заражения вирусом. Как известно, избирательные участки открылись в 8 утра и их работа продолжится, в соответствии с Законодательством РА, до 20 часов вечера. Работа идет, и далее мы будем сообщать, как проходят выборы».
При этом Кове выразил сожаление, что большая часть международных наблюдателей, которые были приглашены в РА, не смогли приехать, в связи с распространением в мире коронавируса. «На сегодняшний день в Абхазии присутствуют наблюдатели от Международной Ассамблеи Сообщества «За демократию и права народов», которую представляет Григорий Маракуца. Есть представители из Республики Южная Осетия, Приднестровья и наблюдатели от РФ», – сказал он.
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