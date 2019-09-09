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Даур Гулиа: завершено асфальтирование улицы Алексея Когония в селе Бабышира
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12:29, 12 Сентября 2019
До конца года ООО «Абхазрегионстрой» планирует положить асфальт на ул. Имама Шамиля, в поселке Дранда, Гулрыпшского района.
Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. Мадина Чагава. В селе Бабышира, Гулрыпшского района завершилось асфальтирование улицы им. Алексея Когония, протяженностью 1 километр 600 метров. Работы проводились в рамках Инвестпрограммы. Об этом Апсныпресс проинформировал генеральный директор ООО «Абхазрегионстрой» Даур Гулиа.
Как сообщил Даур Гулиа, на асфальтирование улицы Когония было затрачено более 10 млн рублей. «В рамках Инвестиционной программы мы проводили асфальтирование дорог в селах Лабра, Аракич, Кындыг, Бабышира. До конца текущего года планируем положить асфальт на ул. Имама Шамиля, в поселке Дранда, Гулрыпшского района. Общая стоимость асфальтирования этих дорог – около 100 млн рублей», - сказал он.
Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. Мадина Чагава. В селе Бабышира, Гулрыпшского района завершилось асфальтирование улицы им. Алексея Когония, протяженностью 1 километр 600 метров. Работы проводились в рамках Инвестпрограммы. Об этом Апсныпресс проинформировал генеральный директор ООО «Абхазрегионстрой» Даур Гулиа.
Как сообщил Даур Гулиа, на асфальтирование улицы Когония было затрачено более 10 млн рублей. «В рамках Инвестиционной программы мы проводили асфальтирование дорог в селах Лабра, Аракич, Кындыг, Бабышира. До конца текущего года планируем положить асфальт на ул. Имама Шамиля, в поселке Дранда, Гулрыпшского района. Общая стоимость асфальтирования этих дорог – около 100 млн рублей», - сказал он.
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