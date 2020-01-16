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Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подал в отставку
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17:23, 20 Января 2020
Соответствующий Указ подписал и.о. Президента РА Валерий Бганба.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о первом вице-премьере.
В документе говорится:
«Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности первого вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению».
Сухум. 20 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о первом вице-премьере.
В документе говорится:
«Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности первого вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению».
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