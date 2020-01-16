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Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подал в отставку

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17:23, 20 Января 2020
Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подал в отставку
Соответствующий Указ подписал и.о.  Президента РА Валерий Бганба.

Сухум. 20 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о  первом  вице-премьере.

В документе говорится:

 «Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности первого  вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению».

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