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Даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум перенесены

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18:37, 27 Апреля 2020
Даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум перенесены
Об этом ООО «Черноморские круизы» официально уведомило ГК «Абхазское морское пароходство».

Сухум. 27 апреля. Апсныпресс. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщает о переносе даты захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум.

Как говорится в сообщении, в связи с объявленной пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, ООО «Черноморские круизы» отменило все рейсы круизного лайнера «Князь Владимир», включая рейсы с участием морского порта Сухум, о чем официально уведомило ГК «Абхазское морское пароходство».

При этом подчеркивается, что все необходимые работы и мероприятия, в рамках договоренностей, проведены, и после снятия ограничений и восстановления навигации т/х «Князь Владимир», порт Сухум готов к приему лайнера.
Восстановление навигации и определение даты захода т/х «Князь Владимир» зависят от развития сложившейся ситуации в РФ и снятия ограничений.


(АП): В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием морского порта Сухум должен был состояться 4 мая 2020 г.

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