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Даниэль Ортега направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимба в связи с избранием его на пост Президента Абхазии

18:18, 11 Сентября 2019
Даниэль Ортега направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимба в связи с избранием его на пост Президента Абхазии
«Мы с уверенностью можем сказать, что никогда не сомневались в том, что народ Абхазии сделает правильный выбор», – отметил Даниэль Ортега.

Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«От имени правительства национального единства и примирения Республики Никарагуа, а также от имени нашего народа позвольте передать наши искренние братские поздравления по случаю Вашего избрания в качестве Президента Республики Абхазия.

Мы с уверенностью можем сказать, что никогда не сомневались в том, что народ Абхазии сделает правильный выбор.

Сегодня, в этот особенный день, мы уверены, что ваша удивительная страна, Республика Абхазия, находится в надежных руках, а ее Президент станет не просто руководителем, а также большим другом своего народа, знающим и понимающим его, любящим и заботящимся о нем.

Из нашей Республики Никарагуа, христианской и всегда солидарной, примите наше признание и уважение к Вам, Вашему правительству и достопочтенному народу».

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