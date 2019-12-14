Дань памяти и боль утраты: в Гудауте возложили цветы к памятнику жертвам Латской трагедии

Почтить память жертв Латской трагедии в Гудауту приехали люди со всех районов республики.



Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. В день 27-й годовщины Латской трагедии в Гудауте прошла церемония возложения цветов. Почтить память жертв самой страшной трагедии в истории Отечественной войны народа Абхазии пришли премьер-министр РА Валерий Бганба, спикер Парламента Валерий Кварчия, представители правительства, общественность, родственники погибших, школьники.



(АП): 14 декабря 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, над селом Лата Гулрыпшского района войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.















