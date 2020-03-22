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Дамир Квициния: сегодня в органы Прокуратуры обращения о нарушениях в ходе голосования не поступали

13
18:18, 22 Марта 2020
Дамир Квициния: сегодня в органы Прокуратуры обращения о нарушениях в ходе голосования не поступали
В Абхазии проходят повторные выборы Президента Республики Абхазия.

Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Первый заместитель генерального прокурора РА Дамир Квициния рассказал о том, как контролируется исполнение требований избирательного законодательства на выборах Президента Абхазии.

Квициния проинформировал об организации работы органов Прокуратуры в период избирательной кампании: «Как ранее сообщалось, 5 февраля 2020 года генеральным прокурором РА было издано Распоряжение об организации прокурорского надзора за соблюдением требований законодательства на выборах Президента РА. В соответствии с этим Распоряжением, прокурорам районов, прокурору города Сухум было предписано усилить надзор за соблюдением требований избирательного законодательства и, в частности, за соблюдением избирательных прав граждан. Прокурорами на местах и центральным аппаратом Генпрокуратуры Абхазии были организованы дежурства работников Прокуратуры, а также взаимодействие с правоохранительными органами на местах и с окружными комиссиями в районах. В настоящее время работа по контролю за соблюдением требований законодательства со стороны органов прокуратуры продолжается».

Кроме того, по словам Квициния, в соответствии с Постановлением координационного совещания руководителей правоохранительных органов, Министерству внутренних дел и Службе госбезопасности предписано проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту и охрану общественного порядка.

При этом Квициния отметил, что сегодня в органы Прокуратуры каких-либо обращений о нарушениях в ходе голосования не поступало. «По итогам выборов, в течение 5 суток, информация о состоянии надзора в сфере соблюдения избирательных прав граждан будет систематизирована и представлена генеральному прокурору для последующего принятия управленческих решений, в целях повышения эффективности надзора за соблюдением этих требований в последующие годы», – сказал он.

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