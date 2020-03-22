18:51, 22 Марта 2020
18:18, 22 Марта 2020 13
15:43, 22 Марта 2020 355
15:05, 22 Марта 2020 272
14:07, 22 Марта 2020 288
14:06, 22 Марта 2020 323
14:02, 22 Марта 2020 274
13:06, 22 Марта 2020 349
13:00, 22 Марта 2020 281
12:53, 22 Марта 2020 310
12:05, 22 Марта 2020 342
11:34, 22 Марта 2020 378
10:45, 22 Марта 2020 344
08:30, 22 Марта 2020 498
17:28, 21 Марта 2020 748
15:40, 21 Марта 2020 790
12:08, 21 Марта 2020 715
08:00, 21 Марта 2020 991
18:39, 20 Марта 2020 1048
16:20, 20 Марта 2020 1215
15:16, 20 Марта 2020 1059
14:56, 20 Марта 2020 1137
12:34, 20 Марта 2020 1418
12:13, 20 Марта 2020 1207
19:00, 19 Марта 2020 1280
Популярное
18.03.2020 3434
17.03.2020 2330
17.03.2020 2149
15.03.2020 1923
19.03.2020 1817
15.03.2020 1808
17.03.2020 1783
18.03.2020 1678
Дамир Квициния: сегодня в органы Прокуратуры обращения о нарушениях в ходе голосования не поступали
13
18:18, 22 Марта 2020
В Абхазии проходят повторные выборы Президента Республики Абхазия.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Первый заместитель генерального прокурора РА Дамир Квициния рассказал о том, как контролируется исполнение требований избирательного законодательства на выборах Президента Абхазии.
Квициния проинформировал об организации работы органов Прокуратуры в период избирательной кампании: «Как ранее сообщалось, 5 февраля 2020 года генеральным прокурором РА было издано Распоряжение об организации прокурорского надзора за соблюдением требований законодательства на выборах Президента РА. В соответствии с этим Распоряжением, прокурорам районов, прокурору города Сухум было предписано усилить надзор за соблюдением требований избирательного законодательства и, в частности, за соблюдением избирательных прав граждан. Прокурорами на местах и центральным аппаратом Генпрокуратуры Абхазии были организованы дежурства работников Прокуратуры, а также взаимодействие с правоохранительными органами на местах и с окружными комиссиями в районах. В настоящее время работа по контролю за соблюдением требований законодательства со стороны органов прокуратуры продолжается».
Кроме того, по словам Квициния, в соответствии с Постановлением координационного совещания руководителей правоохранительных органов, Министерству внутренних дел и Службе госбезопасности предписано проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту и охрану общественного порядка.
При этом Квициния отметил, что сегодня в органы Прокуратуры каких-либо обращений о нарушениях в ходе голосования не поступало. «По итогам выборов, в течение 5 суток, информация о состоянии надзора в сфере соблюдения избирательных прав граждан будет систематизирована и представлена генеральному прокурору для последующего принятия управленческих решений, в целях повышения эффективности надзора за соблюдением этих требований в последующие годы», – сказал он.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Первый заместитель генерального прокурора РА Дамир Квициния рассказал о том, как контролируется исполнение требований избирательного законодательства на выборах Президента Абхазии.
Квициния проинформировал об организации работы органов Прокуратуры в период избирательной кампании: «Как ранее сообщалось, 5 февраля 2020 года генеральным прокурором РА было издано Распоряжение об организации прокурорского надзора за соблюдением требований законодательства на выборах Президента РА. В соответствии с этим Распоряжением, прокурорам районов, прокурору города Сухум было предписано усилить надзор за соблюдением требований избирательного законодательства и, в частности, за соблюдением избирательных прав граждан. Прокурорами на местах и центральным аппаратом Генпрокуратуры Абхазии были организованы дежурства работников Прокуратуры, а также взаимодействие с правоохранительными органами на местах и с окружными комиссиями в районах. В настоящее время работа по контролю за соблюдением требований законодательства со стороны органов прокуратуры продолжается».
Кроме того, по словам Квициния, в соответствии с Постановлением координационного совещания руководителей правоохранительных органов, Министерству внутренних дел и Службе госбезопасности предписано проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту и охрану общественного порядка.
При этом Квициния отметил, что сегодня в органы Прокуратуры каких-либо обращений о нарушениях в ходе голосования не поступало. «По итогам выборов, в течение 5 суток, информация о состоянии надзора в сфере соблюдения избирательных прав граждан будет систематизирована и представлена генеральному прокурору для последующего принятия управленческих решений, в целях повышения эффективности надзора за соблюдением этих требований в последующие годы», – сказал он.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.