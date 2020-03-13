Дамир Квициния назначен первым заместителем генерального прокурора Абхазии

За соответствующее Постановление проголосовали депутаты Парламента РА.







Сухум. 13 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. На заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты проголосовали за Постановление о назначении Дамира Квициния на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия.







(АП): Квициния Дамир Геннадиевич, родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара Гулрыпшского района.







В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19.







В 1996 г. поступил и в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция».







В органах прокуратуры Республики Абхазия работает: с 2001 г. – стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района; с 2002 г. – следователем прокуратуры Гулрыпшского района.







В 2004-2006 гг. переведен на должность старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.







В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА.







В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА.







В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность первого заместителя Генерального прокурора РА.







В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время.







Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу» и «25 лет со дня образования органов Прокуратуры РА».







Женат, отец двоих детей.