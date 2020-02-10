Человек с огромным профессиональным и жизненным опытом, мудростью политика и государственного деятеля: Валерий Бганба поздравил Валерия Кварчия с Днем рождения

И.о. Президента поздравил спикера Парламента РА с Днем рождения.



Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия по случаю его Дня рождения.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Обладая огромным профессиональным и жизненным опытом, мудростью политика и государственного деятеля, принципиальной гражданской позицией, Вы с неизменным успехом решаете стоящие перед Вами задачи, оставаясь верным своим жизненным ориентирам.



Ваш вклад в становление и развитие нашей республики, как выдающегося государственного деятеля, невозможно переоценить.



Уважаемый Валерий Ермейович! В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, счастья, благополучия Вам и Вашим близким».







