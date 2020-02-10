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Человек с огромным профессиональным и жизненным опытом, мудростью политика и государственного деятеля: Валерий Бганба поздравил Валерия Кварчия с Днем рождения

12:54, 10 Февраля 2020
Человек с огромным профессиональным и жизненным опытом, мудростью политика и государственного деятеля: Валерий Бганба поздравил Валерия Кварчия с Днем рождения
И.о. Президента поздравил спикера Парламента РА с Днем рождения. 

Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия по случаю его Дня рождения.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Обладая огромным профессиональным и жизненным опытом, мудростью политика и государственного деятеля, принципиальной гражданской позицией, Вы с неизменным успехом решаете стоящие перед Вами задачи, оставаясь верным своим жизненным ориентирам. 

Ваш вклад в становление и развитие нашей республики, как выдающегося государственного деятеля, невозможно переоценить. 

Уважаемый Валерий Ермейович! В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, счастья, благополучия Вам и Вашим близким».




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