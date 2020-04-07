Части российской 7-ой военной базы получат новые танки Т-72Б3

Перевооружение 7-й военной базы в Абхазии завершится к лету этого года.



Сухум. 14 фпреля. Апсныпресс. Размещенные в Абхазии части российской 7-ой военной базы в Гудауте получат новые танки Т-72Б3 вместо Т-90, которые пройдут модернизацию по проекту Т-90М «Прорыв». Об этом сообщают «Известия».



Как говорится в сообщении, перевооружение 7-й военной базы в Абхазии на танки Т-72Б3 завершится к лету этого года. Т-90, которые всё последнее десятилетие несли службу на территории республики, отправят на завод, где их доведут до модификации Т-90М, после чего, по мнению экспертов, они будут превосходить американские «Абрамсы» и лишь немногим уступать по ходовым характеристикам и бронезащите новейшей отечественной разработке «Армата».