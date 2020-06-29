Бжания о турсезоне: у каждого приезжающего должен быть «паспорт COVID-безопасности», который действует 72 часа и медстраховка

Президент Абхазии дал пресс-конфернцию.



Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. На пресс-конференции для абхазских СМИ Глава государства прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по пересечению абхазо-российской границы, которые были введены во время пандемии коронавируса.



Президент Абхазии Аслан Бжания пояснил: «Открытие границы зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится на сопредельной территории. У нас эпидемиологическая обстановка хорошая. Болезнь локализована, но мы боимся, что можем получить новые очаги заражения. Поэтому, будем смотреть, как ситуация сложится в Краснодарском крае. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Российской Федерации Мишустина я сегодня подписал. Мы в любое время можем границу открыть, но открыть границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Такая же мера должны быть предпринята нашими российскими коллегами. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно».



При этом Бжания напомнил: «С 24-25 июня пошел большой поток туристов в Сочи. Инкубационный период коронавируса – 2 недели, так что эпидемиологическая картина к 10 июля прояснится. Исходя из этого, будем действовать».



Особо Глава государства подчеркнул важность организации защиты населения от коронавируса после снятия ограничительных мер на границе: «Есть определенные проработки в этом ключе. Если 15 июля открываем границу для туристов, речь может идти только о тех, кто приезжает организованно и будет отдыхать в учреждениях, где предоставляется медицинская помощь. У каждого приезжающего должен быть «паспорт COVID-безопасности», который действует 72 часа. И мы будем настаивать на том, чтобы была и медицинская страховка».

