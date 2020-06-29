20:54, 2 Июля 2020 42
20:45, 2 Июля 2020 57
20:40, 2 Июля 2020 92
18:46, 2 Июля 2020 147
14:46, 2 Июля 2020 210
13:02, 2 Июля 2020 265
12:12, 2 Июля 2020 276
09:17, 2 Июля 2020 299
21:05, 1 Июля 2020 393
16:00, 1 Июля 2020 533
15:14, 1 Июля 2020 792
13:53, 1 Июля 2020 441
13:01, 1 Июля 2020 998
12:31, 1 Июля 2020 500
12:11, 1 Июля 2020 417
20:04, 30 Июня 2020 1309
18:00, 30 Июня 2020 786
15:44, 30 Июня 2020 503
15:40, 30 Июня 2020 545
13:09, 30 Июня 2020 727
19:47, 29 Июня 2020 1086
19:17, 29 Июня 2020 1554
19:00, 29 Июня 2020 1070
13:19, 29 Июня 2020 833
Популярное
29.06.2020 1554
25.06.2020 1369
30.06.2020 1309
26.06.2020 1288
26.06.2020 1270
25.06.2020 1223
25.06.2020 1190
29.06.2020 1086
Бжания о турсезоне: у каждого приезжающего должен быть «паспорт COVID-безопасности», который действует 72 часа и медстраховка
57
20:45, 2 Июля 2020
Президент Абхазии дал пресс-конфернцию.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. На пресс-конференции для абхазских СМИ Глава государства прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по пересечению абхазо-российской границы, которые были введены во время пандемии коронавируса.
Президент Абхазии Аслан Бжания пояснил: «Открытие границы зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится на сопредельной территории. У нас эпидемиологическая обстановка хорошая. Болезнь локализована, но мы боимся, что можем получить новые очаги заражения. Поэтому, будем смотреть, как ситуация сложится в Краснодарском крае. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Российской Федерации Мишустина я сегодня подписал. Мы в любое время можем границу открыть, но открыть границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Такая же мера должны быть предпринята нашими российскими коллегами. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно».
При этом Бжания напомнил: «С 24-25 июня пошел большой поток туристов в Сочи. Инкубационный период коронавируса – 2 недели, так что эпидемиологическая картина к 10 июля прояснится. Исходя из этого, будем действовать».
Особо Глава государства подчеркнул важность организации защиты населения от коронавируса после снятия ограничительных мер на границе: «Есть определенные проработки в этом ключе. Если 15 июля открываем границу для туристов, речь может идти только о тех, кто приезжает организованно и будет отдыхать в учреждениях, где предоставляется медицинская помощь. У каждого приезжающего должен быть «паспорт COVID-безопасности», который действует 72 часа. И мы будем настаивать на том, чтобы была и медицинская страховка».
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. На пресс-конференции для абхазских СМИ Глава государства прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по пересечению абхазо-российской границы, которые были введены во время пандемии коронавируса.
Президент Абхазии Аслан Бжания пояснил: «Открытие границы зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится на сопредельной территории. У нас эпидемиологическая обстановка хорошая. Болезнь локализована, но мы боимся, что можем получить новые очаги заражения. Поэтому, будем смотреть, как ситуация сложится в Краснодарском крае. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Российской Федерации Мишустина я сегодня подписал. Мы в любое время можем границу открыть, но открыть границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Такая же мера должны быть предпринята нашими российскими коллегами. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно».
При этом Бжания напомнил: «С 24-25 июня пошел большой поток туристов в Сочи. Инкубационный период коронавируса – 2 недели, так что эпидемиологическая картина к 10 июля прояснится. Исходя из этого, будем действовать».
Особо Глава государства подчеркнул важность организации защиты населения от коронавируса после снятия ограничительных мер на границе: «Есть определенные проработки в этом ключе. Если 15 июля открываем границу для туристов, речь может идти только о тех, кто приезжает организованно и будет отдыхать в учреждениях, где предоставляется медицинская помощь. У каждого приезжающего должен быть «паспорт COVID-безопасности», который действует 72 часа. И мы будем настаивать на том, чтобы была и медицинская страховка».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.