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Бжания о реконструкции ИнгурГЭС: страна без света не останется

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21:38, 2 Июля 2020
Бжания о реконструкции ИнгурГЭС: страна без света не останется
Президент Абхазии дал пресс-конфернцию.

Сухум. 2 июля. Апсныпресс. На пресс-конференции Глава государства Аслан Бжания сообщил о достигнутых договоренностях в сфере энергетики.

Аслан Бжания заверил, что во время реконструкции ИнгурГЭС, в 2021 году, страна без света не останется: «Скорее всего, станция на этот период будет приостановлена, и нам, конечно же, помогут наши российские друзья. Каким образом и на каких условиях все это будет финансироваться, как на практике эта помощь будет реализована, это – предмет договоренности. Работа начата, процесс идет».

При этом Бжания подчеркнул: «Специалисты говорят, что в Абхазии недопустимо высокий уровень потребления электроэнергии. В энергетической отрасли необходимо провести основательную ревизию. Большой объем нагрузки на энергетику – это неконтролируемые, непонятно где работающие майнинговые фермы. По заключению экспертов они потребляют очень существенный объем электроэнергии. Например, с 2016 года по 2019 год объем потребления вырос на 450 миллионов киловатт. Если приобретать такой объем электроэнергии в России, минимум за 3 рубля – это сумма более чем 1 миллиард 300 млн. Тем не менее, потенциал отрасли в полной мере не раскрыт, и мы этим займемся».

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