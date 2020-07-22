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Бжания и Двинянин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России
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18:17, 24 Июля 2020
Встреча проходила в Администрации Президента РА
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Сегодня президент Аслан Бжания принял посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина и советника-посланника
Посольства РФ в Абхазии Максима Литвинова. Во встрече участвовал министр иностранных дел РА Даур Кове.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России, сообщает пресс-служба Президента РА.
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Сегодня президент Аслан Бжания принял посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина и советника-посланника
Посольства РФ в Абхазии Максима Литвинова. Во встрече участвовал министр иностранных дел РА Даур Кове.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России, сообщает пресс-служба Президента РА.
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