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Главная / Новости / Русская версия / Бюджет Фонда репатриации в 2019 году по доходам составил 144,182 млн рублей, по расходам – 139,218 млн рублей

Бюджет Фонда репатриации в 2019 году по доходам составил 144,182 млн рублей, по расходам – 139,218 млн рублей

20:37, 27 Июля 2020
Бюджет Фонда репатриации в 2019 году по доходам составил 144,182 млн рублей, по расходам – 139,218 млн рублей
В этом году отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации принят с первого раза.

Cухум. 27 июля 2020. Апсныпресс.  Депутаты парламента впервые за много лет с первого раза утвердили бюджет Фонда репатриации, на этот раз за 2019 год.
К отчетам о работе Фонда у депутатов всегда было много разных нареканий. На этот раз  речь шла о  нецелевом расходовании средств.

Депутаты отмечали, что нужно «менять правила игры», наконец определиться со статусом репатрианта и вообще внести изменения в работу самого Фонда. Сегодня до 900 человек в Абхазии имеют статус репатриантов.  

Многие  депутаты не согласны  с тем, кому оказывается помощь Фондом.
«Понятие «репатриант» и льготы, предоставляемые репатриантам – это разные вещи. Человек может быть репатриантом, но не подходить под параметры лиц, кому оказывается  помощь по линии фонда», –  считает депутат Батал Табагуа.
Бюджет Фонда репатриации в 2019 году по доходам составил 144,182 млн рублей, по расходам  – 139,218 млн рублей, что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным законом.

Структура расходной части бюджета Фонда представлена следующим образом:
по подразделу «Функционирование органов исполнительной власти» исполнение бюджета Фонда составило 8,989 млн рублей, что составляет 92%.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение бюджета составило 9,28 млн рублей или 93% по отношению к показателям, утвержденным законом. 

На идеологическую работу  с репатриантами и диаспорой за рубежом было потрачено  7,747 млн рублей (97%), в том числе:

– приобретение элементов абхазской атрибутики в подарок соотечественникам за рубежом, книг и аудиодисков в подарок диаспоре из Турции и Иордании – 241 тыс.  рублей;
– на организацию курсов абхазского языка – оплата по договорам четырем преподавателям (троим  в Турции и одному в Абхазии) – 504,9 тыс.  рублей;
– на оплату трансфера по территории Абхазии,  приобретение авиа- и железнодорожных билетов и других трансферных услуг – 154 тыс.  рублей;
– на приобретение авиабилетов для командировочных – 190 тыс.  рублей;
– на приобретение авиабилетов детям диаспоры из Иордании и Турции (участникам молодежного лагеря) – 2,262 млн рублей;
– на оплату по договору ООО «САС Бизнес Тур» трансферных услуг для молодежного лагеря – 220 тыс.  рублей;
– на оплату за перевозку детей в интернат – 2,866 млн рублей;
– на представительские расходы (гостевые и официальные приемы гостей) – 306,9 тыс.  рублей;
– на билеты для детей в театры – 144 тыс.  рублей;
– на организацию  конкурса на лучший репортаж о репатриантах – 100 тыс. рублей; 
– на организацию  футбольного турнира – 122,9 тыс.  руб;
– на устройство фуршета к 8 Марта – 87,8 тыс.  рублей;
–  на оплату по договору за оформление территории Министерства репатриации Республики Абхазия к Новому году – 864 тыс.  рублей;
– на оплату  организации  цикла передач на АГТРК – 565 тысяч рублей;
–  на оплату  за озвучивание мероприятий – 30 тысяч рублей;
– на оплату премии за работы по переводу документов и создание общей базы репатриантов – 89,5 тыс.  рублей;
– на оплату  за изготовление памятника Уалиду Маршану – 49,5 тыс.  рублей;
– на оплату  за изготовление баннеров, государственных флагов и пригласительных открыток – 611,5 тысяч рублей;
– на оплата за покупку цветов для возложения в знаменательные даты, а также на День памяти жертв Махаджирства – 174,2 тысячи рублей;
– на оплату   командировочных расходов сотрудникам Министерства репатриации Республики Абхазия, направляемых для решения идеологических вопросов в Турецкую Республику и Иорданию – 399,3 тыс.  рублей;
– на оплату  за проживание гостей – 91,6 тыс.  рублей;
– на оплату за организацию питания и проживания детей в молодежном лагере – 1,26 млн рублей.
Прочие расходы в 2019 году составили – 1,533 млн рублей или 77% по отношению к показателям, утвержденным законом, в том числе:
– оплата за приобретение автотранспорта для социального отдела и Министерства репатриации Республики Абхазия – 1,423 млн рублей;
– на оплату за приобретение оргтехники для базы данных репатриантов – 47,9 тысяч рублей;
– на оплату за приобретение штор и скатертей для актового зала – 20,4 тысячи рублей;
– на оплату   посадки  деревьев на территории Министерства репатриации Республики Абхазия – 42 тыс. рублей.
Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 18,270 млн рублей, что составляет 92%.
По подразделу «Строительство» исполнение бюджета Фонда составило 104,983 млн рублей, или 91%, в том числе:
– оплата услуг Государственного управления по строительству и архитектуре, за экспертизу проектов – 100,5 тысяч рублей;
– оплата за составление проектно-сметной документации  – 756,9 тысяч рублей;
– оплата строительства коттеджного поселка в селе Мачара РУП ЖЭУ ГК РА – 71,545 млн рублей;
– оплата  строительства  коттеджного поселка в селе Мачара ООО «Ремстрой -2012» – 15,798 млн рублей, по еще одному договору – 9,84 млн рублей;
– оплата за канализационные трубы ООО «Никита» – 1,213 млн рублей;
– оплата  ремонта жилого фонда – 5,730 млн рублей.
По подразделу «Социальная защита» исполнение бюджета Фонда составило 7,967 млн рублей (100%), в том числе:
– единовременная материальная помощь – 2, 653 млн рублей;
– материальная помощь по оплате коммунальных услуг – 660 тыс. рублей;
– оплата за обучение в вузах (СОИ и  АГУ – 16 студентов) – 354 тыс. рублей;
– оплата за обучение в медицинском училище (2 студента) – 20,5 тыс. рублей;
– оплата пособий на рождение детей (23 ребенка) – 900 тыс. рублей;
– оплата по случаю вступления в брак (11 семей) – 550 тыс. рублей;
– оплата на погребение и обрядовые услуги (5 семей) – 195 тыс. рублей;
– оплата за медикаменты и обследование – 195,4 тыс. рублей
– оплата покупки  бытовой  техники  (9 семей) – 506,9 тыс. рублей;
– оплата  школьной  формы  – 240 тыс. рублей;
– оплата аренды  жилья для репатриантов – 399,3 тыс. рублей;
– оплата  ремонта жилья для репатриантов – 1, 293 млн рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение бюджета Фонда составило 7,998 млн рублей (100%), в том числе:
– оплата  аренды  съемного жилья семьям из Сирии, Турции и КЧР – 7,68 млн рублей;
– материальная помощь на оплату квартир – 318 тыс. рублей.
Итого по разделу «Социальная политика» исполнение бюджета Фонда составило 15,965 млн рублей (100%).

По результатам деятельности Фонда за 2019 год на 1 января 2020 г. сформировался переходящий остаток в размере 18,305 млн рублей, который может быть использован в течение 2020 года на покрытие временных кассовых разрывов.

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