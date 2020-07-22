В этом году отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации принят с первого раза.



Cухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Депутаты парламента впервые за много лет с первого раза утвердили бюджет Фонда репатриации, на этот раз за 2019 год.

К отчетам о работе Фонда у депутатов всегда было много разных нареканий. На этот раз речь шла о нецелевом расходовании средств.



Депутаты отмечали, что нужно «менять правила игры», наконец определиться со статусом репатрианта и вообще внести изменения в работу самого Фонда. Сегодня до 900 человек в Абхазии имеют статус репатриантов.



Многие депутаты не согласны с тем, кому оказывается помощь Фондом.

«Понятие «репатриант» и льготы, предоставляемые репатриантам – это разные вещи. Человек может быть репатриантом, но не подходить под параметры лиц, кому оказывается помощь по линии фонда», – считает депутат Батал Табагуа.

Бюджет Фонда репатриации в 2019 году по доходам составил 144,182 млн рублей, по расходам – 139,218 млн рублей, что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным законом.



Структура расходной части бюджета Фонда представлена следующим образом:

по подразделу «Функционирование органов исполнительной власти» исполнение бюджета Фонда составило 8,989 млн рублей, что составляет 92%.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение бюджета составило 9,28 млн рублей или 93% по отношению к показателям, утвержденным законом.



На идеологическую работу с репатриантами и диаспорой за рубежом было потрачено 7,747 млн рублей (97%), в том числе:



– приобретение элементов абхазской атрибутики в подарок соотечественникам за рубежом, книг и аудиодисков в подарок диаспоре из Турции и Иордании – 241 тыс. рублей;

– на организацию курсов абхазского языка – оплата по договорам четырем преподавателям (троим в Турции и одному в Абхазии) – 504,9 тыс. рублей;

– на оплату трансфера по территории Абхазии, приобретение авиа- и железнодорожных билетов и других трансферных услуг – 154 тыс. рублей;

– на приобретение авиабилетов для командировочных – 190 тыс. рублей;

– на приобретение авиабилетов детям диаспоры из Иордании и Турции (участникам молодежного лагеря) – 2,262 млн рублей;

– на оплату по договору ООО «САС Бизнес Тур» трансферных услуг для молодежного лагеря – 220 тыс. рублей;

– на оплату за перевозку детей в интернат – 2,866 млн рублей;

– на представительские расходы (гостевые и официальные приемы гостей) – 306,9 тыс. рублей;

– на билеты для детей в театры – 144 тыс. рублей;

– на организацию конкурса на лучший репортаж о репатриантах – 100 тыс. рублей;

– на организацию футбольного турнира – 122,9 тыс. руб;

– на устройство фуршета к 8 Марта – 87,8 тыс. рублей;

– на оплату по договору за оформление территории Министерства репатриации Республики Абхазия к Новому году – 864 тыс. рублей;

– на оплату организации цикла передач на АГТРК – 565 тысяч рублей;

– на оплату за озвучивание мероприятий – 30 тысяч рублей;

– на оплату премии за работы по переводу документов и создание общей базы репатриантов – 89,5 тыс. рублей;

– на оплату за изготовление памятника Уалиду Маршану – 49,5 тыс. рублей;

– на оплату за изготовление баннеров, государственных флагов и пригласительных открыток – 611,5 тысяч рублей;

– на оплата за покупку цветов для возложения в знаменательные даты, а также на День памяти жертв Махаджирства – 174,2 тысячи рублей;

– на оплату командировочных расходов сотрудникам Министерства репатриации Республики Абхазия, направляемых для решения идеологических вопросов в Турецкую Республику и Иорданию – 399,3 тыс. рублей;

– на оплату за проживание гостей – 91,6 тыс. рублей;

– на оплату за организацию питания и проживания детей в молодежном лагере – 1,26 млн рублей.

Прочие расходы в 2019 году составили – 1,533 млн рублей или 77% по отношению к показателям, утвержденным законом, в том числе:

– оплата за приобретение автотранспорта для социального отдела и Министерства репатриации Республики Абхазия – 1,423 млн рублей;

– на оплату за приобретение оргтехники для базы данных репатриантов – 47,9 тысяч рублей;

– на оплату за приобретение штор и скатертей для актового зала – 20,4 тысячи рублей;

– на оплату посадки деревьев на территории Министерства репатриации Республики Абхазия – 42 тыс. рублей.

Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 18,270 млн рублей, что составляет 92%.

По подразделу «Строительство» исполнение бюджета Фонда составило 104,983 млн рублей, или 91%, в том числе:

– оплата услуг Государственного управления по строительству и архитектуре, за экспертизу проектов – 100,5 тысяч рублей;

– оплата за составление проектно-сметной документации – 756,9 тысяч рублей;

– оплата строительства коттеджного поселка в селе Мачара РУП ЖЭУ ГК РА – 71,545 млн рублей;

– оплата строительства коттеджного поселка в селе Мачара ООО «Ремстрой -2012» – 15,798 млн рублей, по еще одному договору – 9,84 млн рублей;

– оплата за канализационные трубы ООО «Никита» – 1,213 млн рублей;

– оплата ремонта жилого фонда – 5,730 млн рублей.

По подразделу «Социальная защита» исполнение бюджета Фонда составило 7,967 млн рублей (100%), в том числе:

– единовременная материальная помощь – 2, 653 млн рублей;

– материальная помощь по оплате коммунальных услуг – 660 тыс. рублей;

– оплата за обучение в вузах (СОИ и АГУ – 16 студентов) – 354 тыс. рублей;

– оплата за обучение в медицинском училище (2 студента) – 20,5 тыс. рублей;

– оплата пособий на рождение детей (23 ребенка) – 900 тыс. рублей;

– оплата по случаю вступления в брак (11 семей) – 550 тыс. рублей;

– оплата на погребение и обрядовые услуги (5 семей) – 195 тыс. рублей;

– оплата за медикаменты и обследование – 195,4 тыс. рублей

– оплата покупки бытовой техники (9 семей) – 506,9 тыс. рублей;

– оплата школьной формы – 240 тыс. рублей;

– оплата аренды жилья для репатриантов – 399,3 тыс. рублей;

– оплата ремонта жилья для репатриантов – 1, 293 млн рублей.



По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение бюджета Фонда составило 7,998 млн рублей (100%), в том числе:

– оплата аренды съемного жилья семьям из Сирии, Турции и КЧР – 7,68 млн рублей;

– материальная помощь на оплату квартир – 318 тыс. рублей.

Итого по разделу «Социальная политика» исполнение бюджета Фонда составило 15,965 млн рублей (100%).



По результатам деятельности Фонда за 2019 год на 1 января 2020 г. сформировался переходящий остаток в размере 18,305 млн рублей, который может быть использован в течение 2020 года на покрытие временных кассовых разрывов.

