Будем милосердны: семилетняя Сабина Пачулия нуждается в нашей помощи

Девочке необходимо провести срочную операцию для фиксации позвоночника в правильном положении с помощью специальных металлических штифтов.



Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на лечение семилетней Сабины Пачулия.



У Сабины сколиоз четвертой степени. Девочке необходимо провести срочную операцию для фиксации позвоночника в правильном положении с помощью специальных металлических штифтов.



Сколиоз – сложная деформация позвоночника, которая приводит к деформации ребер и грудной клетки в целом, изменению ее формы, нарушению нормального взаиморасположения органов грудной клетки и систем человеческого организма. У девочки развивается физическая неполноценность, в дальнейшем не исключены возникновения глубоких психических страданий вследствие больших косметических дефектов.



Сейчас Сабина ходит в школу, она уже во втором классе, но девочка не может долго сидеть, играть, бегать наравне со сверстниками – у нее начинает болеть спина.



Девочку уже ждут в Клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО г. Новосибирск. Сумма, необходимая на проведение сложной операции –792 000 руб.!



«Для многодетной семьи Пачулия, в которой единственным кормильцем является отец, данная сумма огромная и неподъемная, но для всей нашей милосердной страны – это не так много», – говорится в сообщении КБФ «Ашана».



138 650 рублей уже собрано, благодаря проведенному благотворительному концерту ансамбля «Ерцаху».



Осталось собрать 653 350 руб.



Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:

– услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *