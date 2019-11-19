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Будем милосердны: семилетняя Сабина Пачулия нуждается в нашей помощи
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10:28, 21 Ноября 2019
Девочке необходимо провести срочную операцию для фиксации позвоночника в правильном положении с помощью специальных металлических штифтов.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на лечение семилетней Сабины Пачулия.
У Сабины сколиоз четвертой степени. Девочке необходимо провести срочную операцию для фиксации позвоночника в правильном положении с помощью специальных металлических штифтов.
Сколиоз – сложная деформация позвоночника, которая приводит к деформации ребер и грудной клетки в целом, изменению ее формы, нарушению нормального взаиморасположения органов грудной клетки и систем человеческого организма. У девочки развивается физическая неполноценность, в дальнейшем не исключены возникновения глубоких психических страданий вследствие больших косметических дефектов.
Сейчас Сабина ходит в школу, она уже во втором классе, но девочка не может долго сидеть, играть, бегать наравне со сверстниками – у нее начинает болеть спина.
Девочку уже ждут в Клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО г. Новосибирск. Сумма, необходимая на проведение сложной операции –792 000 руб.!
«Для многодетной семьи Пачулия, в которой единственным кормильцем является отец, данная сумма огромная и неподъемная, но для всей нашей милосердной страны – это не так много», – говорится в сообщении КБФ «Ашана».
138 650 рублей уже собрано, благодаря проведенному благотворительному концерту ансамбля «Ерцаху».
Осталось собрать 653 350 руб.
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
– услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на лечение семилетней Сабины Пачулия.
У Сабины сколиоз четвертой степени. Девочке необходимо провести срочную операцию для фиксации позвоночника в правильном положении с помощью специальных металлических штифтов.
Сколиоз – сложная деформация позвоночника, которая приводит к деформации ребер и грудной клетки в целом, изменению ее формы, нарушению нормального взаиморасположения органов грудной клетки и систем человеческого организма. У девочки развивается физическая неполноценность, в дальнейшем не исключены возникновения глубоких психических страданий вследствие больших косметических дефектов.
Сейчас Сабина ходит в школу, она уже во втором классе, но девочка не может долго сидеть, играть, бегать наравне со сверстниками – у нее начинает болеть спина.
Девочку уже ждут в Клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО г. Новосибирск. Сумма, необходимая на проведение сложной операции –792 000 руб.!
«Для многодетной семьи Пачулия, в которой единственным кормильцем является отец, данная сумма огромная и неподъемная, но для всей нашей милосердной страны – это не так много», – говорится в сообщении КБФ «Ашана».
138 650 рублей уже собрано, благодаря проведенному благотворительному концерту ансамбля «Ерцаху».
Осталось собрать 653 350 руб.
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
– услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *
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