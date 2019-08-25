Борис Лазба о явке избирателей по 11 округу, в Гагре: 35,4%

Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №11, в Гагре, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Борис Лазба.



Как пояснил Лазба, в избирательном округе №11 зарегистрировано 3 927 человек. Количество проголосовавших к 14:00 составило 1 390 человек, это 35,4% от общего числа избирателей.



Лазба отметил, что никаких нарушений на избирательных участках не зафиксировано.