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Борис Лаквитава назначен заместителем Председателя СГБ Абхазии
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17:02, 1 Июня 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении заместителем Председателя Службы Государственной безопасности РА Лаквитава Бориса Александровича.
(АП): Борис Александрович Лаквитава - родился 12 января 1966 года в с. Киндги, Очамчырского района Абхазской АССР. В 1977 году окончил Абхазский государственный университет. Проходил курсы повышения квалификации по линии ФСБ РФ. 20 декабря 2011 года Указом Президента РА присвоено звание полковника. 24 октября 1984 года - военнослужащий срочной службы в ВС СССР. В органах Государственной безопасности с 1989 года по настоящее время. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г. На различных управленческих должностях СГБ РА с 1996 года. Неоднократно поощрялся руководством Службы госбезопасности РА, Министерством обороны РА.
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