Борис Каджая о газете «Апсны»: выходила в 6 утра и уже к вечеру была во всех районах и городах Абхазии

27 февраля 1919 года вышел первый номер национальной печати – газеты «Апсны».



Сухум. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В День абхазской журналистики заместитель редактора «Апсны» Борис Каджая рассказал Апсныпресс об истории, жизни и проблемах первой в истории страны национальной газеты.



Как отметил Каджая, газета «Апсны» родилась в тяжелое для Абхазии время: «В 1919 году Абхазия находилась в руках грузинских меньшевиков, в России шла гражданская война. У нас был образован Народный совет, куда входили такие уважаемые люди как С. Чанба, Д. Алания, М. Цагурия и другие. Они неоднократно ставили вопрос о необходимости газеты на абхазском языке. Несмотря на это, грузинские меньшевики всячески откладывали решение вопроса. Но абхазская интеллигенция приняла решение, что в Абхазии будет выходить газета на родном языке. Как говорил сам Д. Гулиа, этот день считается самым значимым для абхазского народа. В первом номере долгожданной газеты говорилось о том, что абхазский народ сделал большой шаг вперед для начала больших побед и достижений».



По словам Каджая, в то время было очень мало журналистов, пишущих на абхазском языке. «Буквально один – два человека в редакции «Апсны» писали на абхазском, и не было ни одной темы, которую они бы не осветили – вопросы развития языка, школ, культуры, сельского хозяйства. Читая сейчас эти статьи, можно представить, как в то время жил наш народ, какие проблемы существовали».



Каджая напомнил историю: «Газета прошла через многое. По весьма скудным источникам мы знаем, что первыми редакторами, которые внесли большой вклад в развитие газеты, были М. Лакрба и С.Чанба. «Апсны» сделала все, чтобы в полной мере отразить жизнь народа. В 40-60-е годы в газету пришли молодые корреспонденты. Когда я начал работать, в редакции было 40 творческих работников, газета выходила 5 раз в неделю. Я застал людей, которые были профессионалами своего дела, Сандро Сангулия, Борис Тужба, Георгий Жанаа, Шалико Камкия, Владимир Чуаз, Хута Джопуа, Сергей Квициния, Георгий Нараскуа – это люди с «Большой буквы», их вклад в журналистику неоценим».



Заместитель редактора поделился воспоминаниями: «Газета, которая выходила в 6 часов утра, уже к вечеру была во всех районах и городах Абхазии. Все мероприятия, объявления, важные даты были отражены в газете, нельзя было упустить ничего. Мы, как говорится, люди старой закалки, до сих пор служим газете и пытаемся сделать все, чтобы она продолжала жить, постоянно ищем новые, интересные темы для нашего общества. В газету пришла способная молодежь, хочется, чтобы они активно проявляли себя, открывая новое в профессии журналиста. Обладать дипломом – это еще не значит стать журналистом, нужно постоянно расти и совершенствоваться».



Тем не менее, как отметил Каджая, в «Апсны» существуют большие проблемы: «Сегодня в редакции работают 22 человека. Но, на мой взгляд, нужно больше внимания уделять газете, это необходимо для нормальной работы. Я помню, раньше был отдел «агитации и пропаганды», который занимался вопросами распространения газеты, издания, редакция не имела к этому никакого отношения. Сегодня мы сами ходим по организациям, организуем подписку, тираж не доходит и до 1500 экземпляров. Своими силами мы отправляем экземпляры газет в Гудауту, Очамчыру, но в Ткуарчал – не можем, нет человека, который доставил бы туда газету. Нет финансовой поддержки, мы в трудном положении, стараемся лишь поддерживать тот уровень, на котором стоим. Газета должна жить, а не существовать».