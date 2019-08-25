Борис Чолария о явке избирателей в 7 округе, в Сухуме: 37%

Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №7, в Сухуме, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Борис Чолария.



Как пояснил Чолария, в избирательном округе №7 зарегистрировано 4 808 избирателей и в дополнительном списке – 203 человека. Количество проголосовавших к 14:00 составило 1 855 человек, это 37% от общего числа избирателей округа.



Чолария отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.