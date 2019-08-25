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Борис Чолария о явке избирателей в 7 округе, в Сухуме: 37%

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15:26, 25 Августа 2019
Борис Чолария о явке избирателей в 7 округе, в Сухуме: 37%
Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №7, в Сухуме, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Борис Чолария.

Как пояснил Чолария, в избирательном округе №7 зарегистрировано 4 808 избирателей и в дополнительном списке – 203 человека. Количество проголосовавших к 14:00 составило 1 855 человек, это 37% от общего числа избирателей округа.

Чолария отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.

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