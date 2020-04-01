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Борис Барциц: в рамках движения «Мы вместе» куплено 19 аппаратов ИВЛ
16:58, 3 Апреля 2020
Движение «Мы вместе» было инициировано предпринимателями Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Общественное движение «Мы вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного Чрезвычайного положения в Абхазии. Сейчас на спецсчет движения переведено уже 34 715 000 рублей. Об этом Апсныпресс проинформировал генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц.
Как напомнил Барциц: «Изначально, и.о. Президента попросил представителей бизнес-сообщества организоваться и помочь государству финансами в борьбе с проблемой распространения коронавируса. На собрании было принято решение создать открытое движение, к которому может присоединиться любой желающий».
При этом Барциц отметил, предприниматели не ставили перед собой задачу создавать отдельные структуры, которые занимались бы сбором средств. Поэтому вся финансовая помощь собирается на специальном счете Министерства здравоохранения и социального обеспечения. «Расходовать средства можно только по решению Оперативного штаба, но с согласия бизнес-сообщества. Мы сами не принимаем решения, на что именно потратить эти деньги, работаем по заявкам», - пояснил он.
Барциц сообщил, что на сегодняшний день оплачена покупка аппаратов искусственной вентиляции легких: «Мы купили 19 аппаратов ИВЛ, Московская диаспора приобрела еще 2 аппарата. В общем, есть 21 аппарат, и это очень хорошая цифра. Также, идёт работа и по остальным направлениям. Заказаны тест-системы. Нужны средства защиты для медперсонала и сотрудников силовых ведомств. Работы много, будем стараться и придём к хорошим результатам», - сказал Барциц.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Общественное движение «Мы вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного Чрезвычайного положения в Абхазии. Сейчас на спецсчет движения переведено уже 34 715 000 рублей. Об этом Апсныпресс проинформировал генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц.
Как напомнил Барциц: «Изначально, и.о. Президента попросил представителей бизнес-сообщества организоваться и помочь государству финансами в борьбе с проблемой распространения коронавируса. На собрании было принято решение создать открытое движение, к которому может присоединиться любой желающий».
При этом Барциц отметил, предприниматели не ставили перед собой задачу создавать отдельные структуры, которые занимались бы сбором средств. Поэтому вся финансовая помощь собирается на специальном счете Министерства здравоохранения и социального обеспечения. «Расходовать средства можно только по решению Оперативного штаба, но с согласия бизнес-сообщества. Мы сами не принимаем решения, на что именно потратить эти деньги, работаем по заявкам», - пояснил он.
Барциц сообщил, что на сегодняшний день оплачена покупка аппаратов искусственной вентиляции легких: «Мы купили 19 аппаратов ИВЛ, Московская диаспора приобрела еще 2 аппарата. В общем, есть 21 аппарат, и это очень хорошая цифра. Также, идёт работа и по остальным направлениям. Заказаны тест-системы. Нужны средства защиты для медперсонала и сотрудников силовых ведомств. Работы много, будем стараться и придём к хорошим результатам», - сказал Барциц.
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