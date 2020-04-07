Борис Барциц: одна машина с гуманитарным грузом готовится, другая в пути

Движение «Мы - вместе» было инициировано предпринимателями Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19.



Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Общественное движение «Мы - вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного чрезвычайного положения в Абхазии. О текущей работе движения Апсныпресс проинформировал генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц.



Как сообщил Барциц, силами движения «Мы - вместе» уже доставлена первая партия средств дезинфекции на сумму 850 000 рублей.



Продезинфицированы территории Сухумской городской больницы, городской поликлиники, Республиканской больницы, Республиканской детской и инфекционной больниц, кожно-венерологического диспансера, Сухумской детской поликлиники и других объектов.



Сейчас на спецсчете «Мы - вместе» собрано 45 800 000 рублей и 600 долларов. В ближайшие дни в Абхазию прибудет груз с медицинскими материалами и аппаратами.



Борис Барциц конкретизировал: «Дезинфицирующие средства поступили ещё несколько дней назад, это то, что мы оплатили на сумму 850 000 рублей. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА уже активно ими пользуются и проводит дезинфекцию. Одна машина с гуманитарным грузом готовится, другая в пути. Это связано с тем, что сейчас есть запрет на вывоз медикаментов. Мы получили разрешение, и сегодня Московская Абхазская диаспора занимается оформлением перегрузки всего, что мы смогли приобрести общими усилиями».