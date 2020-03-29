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БОО «Киараз» объявила о создании Резервного продуктового склада
70
15:38, 29 Марта 2020
Для поддержки и обеспечения малоимущих граждан, стоящих на учёте в БОО «Киараз», объявляется сбор продовольствия и товаров первой необходимости.
Сухум. 29 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Для обеспечения малоимущих граждан, БОО «Киараз» объявила о создании Резервного продуктового склада и сбора продовольствия и товаров первой необходимости.
Исполнительный директор БОО Киараз Кадыр Аргун подчеркнул: «Мы не могли не запустить эту акцию, поскольку наши подопечные и так находятся в сложной жизненной ситуации, а учитывая карантин и введение чрезвычайного положения в Абхазии, их материальное положение намного ухудшилось. И в связи с этим, мы объявили о создании Резервного склада для сбора продовольственной помощи, необходимых для жизнеобеспечения средств».
Аргун сообщил: «Сейчас наши сотрудники обзванивают всех подопечных. Конечно, мы поясняем, какие меры предосторожности надо предпринимать, просим оставаться дома, спрашиваем, с какими проблемами они сталкиваются. В основном, проблема у людей одна – они не могут снять пособие по различным причинам. На сегодняшний день большинство подготовлены, у некоторых есть запасы продуктов на 5-6 дней. Но есть и такие семьи, которые не успели подготовиться, у них не было денег, чтобы приобрести продукты. Прежде всего, реагируем на эти вызовы и уже успели некоторым семьям отвезти продукты. Мы не знаем, что нас ждёт, может карантин продлится, так что нужно подготовиться, и в дальнейшем мы сможем быстро среагировать».
Сухум. 29 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Для обеспечения малоимущих граждан, БОО «Киараз» объявила о создании Резервного продуктового склада и сбора продовольствия и товаров первой необходимости.
Исполнительный директор БОО Киараз Кадыр Аргун подчеркнул: «Мы не могли не запустить эту акцию, поскольку наши подопечные и так находятся в сложной жизненной ситуации, а учитывая карантин и введение чрезвычайного положения в Абхазии, их материальное положение намного ухудшилось. И в связи с этим, мы объявили о создании Резервного склада для сбора продовольственной помощи, необходимых для жизнеобеспечения средств».
Аргун сообщил: «Сейчас наши сотрудники обзванивают всех подопечных. Конечно, мы поясняем, какие меры предосторожности надо предпринимать, просим оставаться дома, спрашиваем, с какими проблемами они сталкиваются. В основном, проблема у людей одна – они не могут снять пособие по различным причинам. На сегодняшний день большинство подготовлены, у некоторых есть запасы продуктов на 5-6 дней. Но есть и такие семьи, которые не успели подготовиться, у них не было денег, чтобы приобрести продукты. Прежде всего, реагируем на эти вызовы и уже успели некоторым семьям отвезти продукты. Мы не знаем, что нас ждёт, может карантин продлится, так что нужно подготовиться, и в дальнейшем мы сможем быстро среагировать».
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