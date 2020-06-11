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Больше всего туристы бронируют летний отдых в Абхазии
09:39, 18 Июня 2020
94% оплаченных заявок на лето в Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты.
Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие зарубежные направления наиболее популярны у туристов для отдыха летом 2020.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Так, по данным Tvil.ru, больше всего туристы бронируют летний отдых в Абхазии: 94% оплаченных заявок на лето в Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты. В Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов и еще 2% - в Беларусь.
Дешевле всего летом отдохнуть в Беларуси: здесь средний чек на семью из трех человек составляет 18861 рублей, в среднем, на восемь ночей. Немного дороже – в Абхазии: средний чек на троих человек 24411 рублей на 11 ночей.
Три популярных зарубежных направления на лето:
1. Абхазия – 2175,5 рублей / 11,2 ночи;
2. Грузия – 2277,4 рублей / 9,7 ночи;
3. Беларусь – 2357,6 рублей / 8 ночей.
Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие зарубежные направления наиболее популярны у туристов для отдыха летом 2020.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Так, по данным Tvil.ru, больше всего туристы бронируют летний отдых в Абхазии: 94% оплаченных заявок на лето в Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты. В Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов и еще 2% - в Беларусь.
Дешевле всего летом отдохнуть в Беларуси: здесь средний чек на семью из трех человек составляет 18861 рублей, в среднем, на восемь ночей. Немного дороже – в Абхазии: средний чек на троих человек 24411 рублей на 11 ночей.
Три популярных зарубежных направления на лето:
1. Абхазия – 2175,5 рублей / 11,2 ночи;
2. Грузия – 2277,4 рублей / 9,7 ночи;
3. Беларусь – 2357,6 рублей / 8 ночей.
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