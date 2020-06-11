94% оплаченных заявок на лето в Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты.



Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха ‪Tvil.ru‬ выявил, какие зарубежные направления наиболее популярны у туристов для отдыха летом 2020.



Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период ‪с 1 июня по 31 августа 2020 года‬.



Так, по данным ‪Tvil.ru‬, больше всего туристы бронируют летний отдых в Абхазии: 94% оплаченных заявок на лето в Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты. В Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов и еще 2% - в Беларусь.



Дешевле всего летом отдохнуть в Беларуси: здесь средний чек на семью из трех человек составляет 18861 рублей, в среднем, на восемь ночей. Немного дороже – в Абхазии: средний чек на троих человек 24411 рублей на 11 ночей.



Три популярных зарубежных направления на лето:



1. Абхазия – 2175,5 рублей / 11,2 ночи;

2. Грузия – 2277,4 рублей / 9,7 ночи;

3. Беларусь – 2357,6 рублей / 8 ночей.

