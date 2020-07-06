Больше парковок, игровых зон и спортплощадок: жители Сухума – о благоустройстве столицы

Опрос Апсныпресс.







Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Хауида Ахуба./колонка практиканта/. По распоряжению Администрации Сухума, в столице ведутся работы по укладке тротуарной плитки. Так, приводится в порядок Набережная Махаджиров, на площади имени Сергея Багапш начаты работы по благоустройству территории. Свое мнение об изменениях в городе Апсныпресс высказали жители Сухума.















Станислава Берзения: «Изменения – всегда хорошо. Мы рады, что город преображается. Это говорит о том, что люди задумываются о будущем. Но хотелось бы, видеть больше детских игровых зон и спортплощадок».







Леонид Агрба: «Начнем с того, что изменений не так уж много. Но то, что они есть – уже хорошо. На набережной города заменили плиты, залатали ямы. Все это не может нас не радовать. Но есть в городе здания, которые необходимо снести или же реконструировать. А так, конечно, приятно наблюдать, как меняется город».







Астанда Зантария: «Конечно, хочется вернуть былой облик городу, и для этого каждый из нас должен внести свою лепту. Хотела бы обратить внимание Администрации города на уличные плакаты и рекламные афиши, которые портят красоту Сухума».







Наталия Квициния: «Очень хорошо, что стараются преобразить город. Сухум – столица Абхазии, которая является «визитной карточкой» страны. Мы хотим, чтобы город процветал и становился только лучше. И каждый из нас обязан помогать в этом. Не только Администрация города, но и мы, жители Сухума, должны вносить свой вклад в благоустройство города. Для этого не нужны огромные суммы, необходимо, как минимум, раз в месяц устраивать общегородской субботник, чтобы город был чистым. Для каждого из нас – это не просто город, а часть души».







Эльмира Джинджолия: «Приятно наблюдать за тем, как город начал меняться. Но, я бы хотела обратить внимание на парковочные места – их очень мало в городе. Вынуждены парковать машины у проезжей части, что, в свою очередь, мешает проезжающему транспорту».