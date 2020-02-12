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Благоустройство Сухума – на повестке дня

13:22, 19 Февраля 2020
Благоустройство Сухума – на повестке дня
Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум проехал по городу с инспекцией. 

Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия проинспектировал отремонтированные объекты и места запланированных работ по благоустройству. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации. 

Кварчия осмотрел остановки около Келасурского моста и в районе рынка. Как отметил и.о. главы Администрации, восстановленная остановка – ракушка около Келасурского моста – теперь соответствует всем нормам.  В частности, приведены в порядок «кармашки» при остановке, которые обеспечивают безопасность пассажиров, территория благоустроена, восстановлено мозаичное панно. «Старое и ценное нужно сохранять, если есть такая возможность», - сказал Кан Кварчия. 

Как сообщил Кварчия, в планах Администрации отремонтировать панно при въезде на улицу Гумская, а также переместить остановку у вокзала ближе к подземному переходу, который будет приведен в надлежащий вид. По словам начальника отдела транспорта Администрации Сухума Тимура Абгадж, делается это для безопасности людей, пытающихся пересечь опасный участок дороги. 

Также, Кан Кварчия побывал на перекрестке улиц Гумистинская и Эшба, у въезда в Новый район, где планируется построить новую остановку, соответствующую всем стандартам. По информации Тимура Абгадж, работы здесь должны завершить к началу курортного сезона. 

Кроме того, столичная аварийная служба «Водоканал», пользуясь установившейся теплой погодой, устраняет протечки. Как говорят специалисты, канализационные засоры невозможно было устранить без полной остановки подачи воды в городе. Работу по очистке колодцев начали с перекрестка улиц Инал-ипа и Гулиа, продвигаясь к улицам Калмыкова и Басария. За день была проведена большая работа. Рабочим пришлось вручную вынимать из канализационных люков мусор. В работах были задействованы несколько бригад. Одна бригада МУП «РСУ Администрации города Сухум» работала на пересечении улиц Инал-ипа и Мачавариани. Рабочие ремонтировали задвижку колодца, а другая бригада устранила утечку 500-миллиметровой трубы по улице Омара Беигуаа. По словам главного инженера МУП «Водоканал» Мираба Анкваб, заявок от жителей по устранению утечек много, и поэтапно работы ведутся на всех аварийных участках в городе.

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