Благоустройство дорог в Сухуме обсудили в Кабмине

Совещание провел исполняющий обязанности Президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба.



Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба на совещании обсудил состояние автомобильных дорог в Сухуме с представителями Администрации Президента РА, столичной Администрации, РУП «Абхазавтодор», Дорожного фонда РА и др. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.



Открывая встречу, Валерий Бганба сказал, что основной задачей столичной Администрации по благоустройству дорог является разработка концепции сотрудничества между структурными подразделениями мэрии и республиканскими организациями, работающими в этом направлении.



Гендиректор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба сообщил, что в дорожной системе города Сухум 11,5 км дорог республиканского значения. И это повод скоординировать, объединить усилия всех уполномоченных служб для повышения эффективности работы и оптимизации расходования ресурсов каждой организации.



Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия подчеркнул, что вопрос улучшения качества работ по содержанию автодорог в городе носит безотлагательный характер: «С самого начала своих полномочий я сконцентрировался на этой проблеме, потому что она на самом деле очень остра, её решение носит безотлагательный характер, особенно в преддверии начала очередного курортного сезона».



По словам Кварчия, в расходную часть столичного бюджета на 2020 год вошли незначительные суммы на содержание и ремонт городских (не республиканского значения) дорог. «Здесь стоит отметить, что мы разделяем понятия «ремонт дорог» и «содержания дорог». Второе включает в себя комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, озеленению дороги и пр.», - пояснил он.



При этом Валерий Бганба отметил, что и ремонт, и содержание играют большую роль в обеспечении нормального технического состояния дорог республиканского значения в городе. Однако РУП «Абхазавтодор» не обеспечен в полной мере средствами механизации, специализированной техникой.



В этой связи, обращая внимание на исключительную важность проведения комплекса мероприятий, Бганба поручил осуществлять поставленные задачи, обеспечив сотрудничество РУП «Абхазавтодор», мэрии города и Дорожного фонда. Так, Дорожным фондом будут перечисляться средства в размере 17 млн рублей в год РУП «Абхазавтодор». А РУП, в свою очередь, заключит контрактные отношения с подразделениями Администрации Сухума для осуществления задач на месте. В статью расходов РУП «Абхазавтодор» по содержанию и ремонту городских дорог республиканского значения войдут мероприятия по озеленению, уборке, частичному ремонту, организации разметки и закупке необходимых дорожных знаков. Помимо этого, при тесном взаимодействии Администрации Сухума и Госуправления РА по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству будет осуществляться мониторинг технического состояния русел рек в столице для предупреждения схода селевых потоков и повреждения дорог.



