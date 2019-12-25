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Благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашего Отечества: Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Новым годом
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23:53, 31 Декабря 2019
Новогоднее обращение Президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба поздравил народ Абхазии с Новым годом:
«Дорогие соотечественники!
Всего лишь несколько минут отделяют нас от наступающего нового, 2020 года! Мы связываем с ним значительные перемены, успехи и надежды на улучшение социального положения наших граждан, укрепление безопасности нашего государства! У нас достаточно оснований для достижения такой перспективы!
Уходящий год был сопряжен с немалыми трудностями. В то же время нам удалось сохранить стабильность в стране, предпринять заметные шаги в социально-экономической сфере, в восстановлении инфраструктуры городов и районов республики. В конструктивном русле и динамично развиваются абхазо-российские отношения. Инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры. Интенсивнее и эффективнее развивается взаимодействие работников аграрной сферы Абхазии и России. Уходящий год был ознаменован достижением серьезных соглашений по восстановлению морских и воздушных сообщений между двумя дружественными государствами, подписанием стратегически важных документов, направленных на модернизацию наших Вооруженных сил.
Набирает новые обороты туристическая индустрия, ощутимы результаты продолжающихся реформ в банковской сфере.
Значительное внимание было уделено улучшению материального положения работников культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, инвалидов разных категорий. Мы и впредь намерены изыскивать дополнительные возможности для удовлетворения социальных запросов всех наших граждан. В 2019 году наши спортсмены воодушевили нас своими неоднократными победами!
Несмотря на имеющиеся еще разногласия в обществе, мы все должны ясно осознать, что судьба абхазского независимого государства, и конституционных завоеваний нашего народа дороже и ценнее личных интересов и политических амбиций. Нашей общей целью должно быть сохранение единства народа, отстоявшего свою свободу и независимость ценой огромных жертв.
Дорогие граждане! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашего Отечества!
Ҽааныбзиала!»
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба поздравил народ Абхазии с Новым годом:
«Дорогие соотечественники!
Всего лишь несколько минут отделяют нас от наступающего нового, 2020 года! Мы связываем с ним значительные перемены, успехи и надежды на улучшение социального положения наших граждан, укрепление безопасности нашего государства! У нас достаточно оснований для достижения такой перспективы!
Уходящий год был сопряжен с немалыми трудностями. В то же время нам удалось сохранить стабильность в стране, предпринять заметные шаги в социально-экономической сфере, в восстановлении инфраструктуры городов и районов республики. В конструктивном русле и динамично развиваются абхазо-российские отношения. Инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры. Интенсивнее и эффективнее развивается взаимодействие работников аграрной сферы Абхазии и России. Уходящий год был ознаменован достижением серьезных соглашений по восстановлению морских и воздушных сообщений между двумя дружественными государствами, подписанием стратегически важных документов, направленных на модернизацию наших Вооруженных сил.
Набирает новые обороты туристическая индустрия, ощутимы результаты продолжающихся реформ в банковской сфере.
Значительное внимание было уделено улучшению материального положения работников культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, инвалидов разных категорий. Мы и впредь намерены изыскивать дополнительные возможности для удовлетворения социальных запросов всех наших граждан. В 2019 году наши спортсмены воодушевили нас своими неоднократными победами!
Несмотря на имеющиеся еще разногласия в обществе, мы все должны ясно осознать, что судьба абхазского независимого государства, и конституционных завоеваний нашего народа дороже и ценнее личных интересов и политических амбиций. Нашей общей целью должно быть сохранение единства народа, отстоявшего свою свободу и независимость ценой огромных жертв.
Дорогие граждане! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашего Отечества!
Ҽааныбзиала!»
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