17:28, 19 Февраля 2020 53
16:36, 19 Февраля 2020 67
16:13, 19 Февраля 2020 80
16:10, 19 Февраля 2020 103
14:56, 19 Февраля 2020 125
13:22, 19 Февраля 2020 181
18:41, 18 Февраля 2020 329
17:02, 18 Февраля 2020 591
16:50, 18 Февраля 2020 284
16:44, 18 Февраля 2020 636
13:37, 18 Февраля 2020 1178
17:30, 17 Февраля 2020 488
15:32, 17 Февраля 2020 363
14:58, 17 Февраля 2020 310
14:49, 17 Февраля 2020 548
14:34, 17 Февраля 2020 699
12:29, 17 Февраля 2020 593
11:56, 17 Февраля 2020 368
19:19, 15 Февраля 2020 860
18:48, 15 Февраля 2020 420
13:40, 15 Февраля 2020 700
15:50, 14 Февраля 2020 563
14:47, 14 Февраля 2020 593
14:44, 14 Февраля 2020 1012
13:03, 14 Февраля 2020 910
Популярное
12.02.2020 1294
18.02.2020 1180
14.02.2020 1012
14.02.2020 910
12.02.2020 850
13.02.2020 732
Бганба: считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»
66
17:28, 19 Февраля 2020
Подписан Указ о проведении Конкурса «Гордость Абхазии».
Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о проведении Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Об этом сообщается на сайте главы государства.
В документе говорится:
«В целях организации мероприятий по подготовке и проведению Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»:
1. Считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».
2. Администрации Президента Республики Абхазия в срок не позднее 10 марта 2020 года:
- разработать и представить на утверждение Положение о порядке проведения Конкурса;
- представить предложения по персональному составу Организационного комитета Конкурса с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества;
- представить предложения по персональному составу Конкурсной комиссии из числа опытных государственных и общественных деятелей, ученых.
3. Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия и центральным органам государственного управления оказывать содействие в подготовке и проведении Конкурса, в освещении мероприятий в государственных средствах массовой информации.
4. Рекомендовать администрациям городов и районов, органам местного самоуправления принимать участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение Конкурса».
Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о проведении Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Об этом сообщается на сайте главы государства.
В документе говорится:
«В целях организации мероприятий по подготовке и проведению Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»:
1. Считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».
2. Администрации Президента Республики Абхазия в срок не позднее 10 марта 2020 года:
- разработать и представить на утверждение Положение о порядке проведения Конкурса;
- представить предложения по персональному составу Организационного комитета Конкурса с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества;
- представить предложения по персональному составу Конкурсной комиссии из числа опытных государственных и общественных деятелей, ученых.
3. Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия и центральным органам государственного управления оказывать содействие в подготовке и проведении Конкурса, в освещении мероприятий в государственных средствах массовой информации.
4. Рекомендовать администрациям городов и районов, органам местного самоуправления принимать участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение Конкурса».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.