Бганба: считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»

Подписан Указ о проведении Конкурса «Гордость Абхазии».



Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о проведении Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Об этом сообщается на сайте главы государства.



В документе говорится:



«В целях организации мероприятий по подготовке и проведению Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»:



1. Считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».



2. Администрации Президента Республики Абхазия в срок не позднее 10 марта 2020 года:

- разработать и представить на утверждение Положение о порядке проведения Конкурса;

- представить предложения по персональному составу Организационного комитета Конкурса с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества;

- представить предложения по персональному составу Конкурсной комиссии из числа опытных государственных и общественных деятелей, ученых.

3. Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия и центральным органам государственного управления оказывать содействие в подготовке и проведении Конкурса, в освещении мероприятий в государственных средствах массовой информации.



4. Рекомендовать администрациям городов и районов, органам местного самоуправления принимать участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение Конкурса».

