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Бганба: считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»

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17:28, 19 Февраля 2020
Бганба: считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»
Подписан Указ о проведении Конкурса «Гордость Абхазии».

Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о проведении Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Об этом сообщается на сайте главы государства.

В документе говорится:

«В целях организации мероприятий по подготовке и проведению Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»:

1. Считать целесообразным проведение Конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».

2. Администрации Президента Республики Абхазия в срок не позднее 10 марта 2020 года:
- разработать и представить на утверждение Положение о порядке проведения Конкурса;
- представить предложения по персональному составу Организационного комитета Конкурса с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества;
- представить предложения по персональному составу Конкурсной комиссии из числа опытных государственных и общественных деятелей, ученых.
3. Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия и центральным органам государственного управления оказывать содействие в подготовке и проведении Конкурса, в освещении мероприятий в государственных средствах массовой информации.

4. Рекомендовать администрациям городов и районов, органам местного самоуправления принимать участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение Конкурса».

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