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Без осадков, ночью и утром местами возможен туман: прогноз погоды на 20 мая
14:48, 19 Мая 2020
Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии ночью будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, днем – в теплом секторе Южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман.
Атмосферное давление – 762 мм рт/ст. будет медленно понижаться.
Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +21 +26°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью + 15°С, днем +26°С.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии ночью будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, днем – в теплом секторе Южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман.
Атмосферное давление – 762 мм рт/ст. будет медленно понижаться.
Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +21 +26°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью + 15°С, днем +26°С.
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