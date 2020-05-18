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Без осадков, ночью и утром местами возможен туман: прогноз погоды на 20 мая

14:48, 19 Мая 2020
Без осадков, ночью и утром местами возможен туман: прогноз погоды на 20 мая
Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.

Сухум. 19 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии ночью будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, днем – в теплом секторе Южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. 

Атмосферное давление – 762 мм рт/ст.  будет медленно  понижаться.

Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.

Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +21 +26°С.

Температура морской воды + 18°С.

В столице переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью + 15°С, днем +26°С. 


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