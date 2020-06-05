«Бессмертный полк», ослабление ограничительных мер на границе, Инвестпрограмма: Алексей Двинянин дал пресс-конференцию

В пресс-конференции приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в РА Вадим Чеха и координатор движения «Волонтеры Победы» в РА Эрвин Михин.



Сухум. 9 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, а также руководитель представительства Россотрудничества в РА Вадим Чеха и координатор движения «Волонтеры Победы» в РА Эрвин Михин рассказали на пресс-конференции о двустороннем сотрудничестве в борьбе с коронавирусной инфекцией и о предстоящих мероприятиях в честь 75-летия Победы и Дня России в Абхазии.



Двинянин напомнил, что 12 июня – в России национальный праздник, День Российской Федерации. «Большинство мероприятий, посвященных этому мероприятию, мы с российскими и абхазскими коллегами собираемся проводить в онлайн-пространстве. День России связан с трагическими событиями распада СССР, сказавшимися на судьбах миллионов людей и остро затронувшими, в том числе, и Абхазию. В начале современного этапа своей истории Россия оказалась в глубоком системном кризисе, болезненно переживала трансформацию. Но благодаря воле и трудолюбию россиян, нам удалось восстановить экономику страны и вновь заявить о себе на международной арене. Таким образом, 12 июня – это праздник новой, возрожденной и сильной России. Сегодня можно констатировать, что наша страна является активным глобальным игроком. Мы твердо отстаиваем свои интересы и интересы наших союзников, к которым относится и Республика Абхазия. Примечательно, что именно признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году стало переломной точкой для нашей внешней политики и тем «рубиконом», перейдя который нельзя повернуть назад». При этом Посол поблагодарил учеников абхазских школ, которые приняли участие в конкурсе стихов о России, организованном представительством Россотрудничества в РА.



Также, Посол поблагодарил жителей Абхазии за «трепетное и душевное» отношение к Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой отмечается в этом году, за почет и заботу, которыми в республике окружены ветераны войны, за сохранение памяти о подвиге наших предков. «Это вызывает искреннюю симпатию и уважение у всех россиян, что особенно ценно в нынешние времена, когда попытки фальсификации истории и обеление преступников стали почти обыденностью. Например, в Праге снесен памятник маршалу Коневу, который освободил Чехословакию от фашистов. А в Харькове украинские неонацисты уничтожили памятник маршалу Жукову. Символом нашего общего вклада в Победу станет присутствие Президента Абхазии Аслана Бжания в числе лидеров других государств на торжественном Параде и ряде иных мероприятий, запланированных на 24 июня в Москве», - отметил Двинянин. По его словам, ставшая уже традиционной, акция «Бессмертный полк» будет организована 26 июня в Москве. Он выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка позволит провести ее на должном уровне и в Республике Абхазия.



Особо Двинянин подчеркнул значимость взаимодействия Абхазии и России: «Несмотря на то, что дипломатическим отношениям наших государств в сентябре этого года исполнится 12 лет, их размах явно больше такого возраста. Договорно-правовую базу нашего сотрудничества составляют более сотни документов и работа по ее развитию и совершенствованию продолжается. Основной упор мы с абхазскими партнерами делаем на реализацию положений Договора «О сотрудничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года, включая его секторальные соглашения».



Посол сообщил об исполнении Инвестиционной программы: «В конце прошлого года Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии утвердила Инвестиционную программу на 2020-2022 гг. В ее рамках, на развитие страны выделяется около 4,5 млрд рублей. Они пойдут, по согласованию с руководством республики, на реализацию важных инфраструктурных проектов в Абхазии. В частности, на ремонт и освещение автодорог, модернизацию электросетей, систем водоснабжения и медицинских учреждений, развитие курорта в Гагре и другие социально значимые цели».



Кроме того, как отметил Двинянин: «Россия оказывает серьезное содействие Абхазии в продвижении ее международного признания и установлении контактов с зарубежными странами. Чаще всего, эта деятельность не видна широкой публике, ее негласный характер объясняется желанием не навредить интересам тех стран, которые готовы внять голосу справедливости и признать независимость Абхазии, однако опасаются давления со стороны западных покровителей Тбилиси. Наша совместная работа с Министерством иностранных дел Абхазии показывает, что республике и ее борьбе за свободу и независимость сочувствует немало государств в мире, имеющих схожие эпизоды в своей истории. Однако не все они пока могут позволить себе бросить вызов коллективному Западу, который отстаивает в этом вопросе интересы Грузии в обмен на ее антироссийскую позицию. В этом контексте, хочу отметить личный вклад министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и его умелой команды, благодаря усилиям которых у страны появляются подлинные друзья во всем мире».



Посол прокомментировал ослабление ограничительных мер на границе: «Слава Богу, ситуация в России и у наших соседей стабилизируется. Постепенно снимаются ограничения, включая пересечение границы. Конкретно это касается следующих положений: теперь в Россию могут въезжать лица, следующие на лечение. На границе, помимо паспортов, они должны будут предъявить оригинал или копию приглашения, выданного медицинской организацией, либо Минздравом РФ. Кроме того, разрешен однократный въезд в Россию тем, кто едет к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители). Аналогичное право на однократный выезд из России получили те граждане, у которых в Абхазии или другой стране, находятся больные родственники, нуждающиеся в уходе. Также, однократно выехать за пределы России могут граждане, которые направляются за границу для воссоединения с членами своей семьи».



Двинянин рассказал о взаимодействии с абхазской стороной в борьбе с коронавирусом: «Бдительность и превентивные меры – вот рецепт благополучия в сложившейся ситуации с коронавирусом. Уверен, что эпидемиологическая обстановка, рано или поздно, в России и в Абхазии наладится, и все мы вернемся к привычной жизни. В настоящее время наше Правительство прорабатывает вопрос об оказании республике финансовой помощи в целях последовательного обеспечения ее социально-экономического развития. Ранее, по просьбе абхазских властей, сводный отряд радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота России провел санитарную обработку целого ряда общественных объектов во всех районах Республики Абхазия. По линии Роспотребнадзора на безвозмездной основе в республику переданы тест-системы «Вектор» для диагностики коронавируса. Анализ собранного в Абхазии биоматериала проводится в сочинском отделении Ставропольского научно-исследовательского противочумного института. Скромный вклад внесло и Российское Посольство – мы помогли нашим друзьям из движения предпринимателей «Мы вместе» и Московской абхазской диаспоры доставить в Абхазию приобретенное ими медицинское оборудование. Мы готовы и будем впредь откликаться на любые просьбы абхазских друзей».



Отвечая на вопрос о проведении референдума на территории Абхазии по поправкам в Конституцию РФ, Двинянин сообщил, что с руководством Абхазии достигнуто соглашение о его организации.